Премьер-министр Украины потребовал увольнения главы Укроборонпрома

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил о желании инициировать отставку главы концерна Укроборонпром Романа Романова из-за долгов по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

«Я дал поручение руководителю Укроборонпрома погасить задолженность перед коллективом завода. Задолженность не погашена, я слышал обратную информацию, что они не могут этого сделать. Я этого не понимаю, поэтому я сегодня напишу представление на президента, а советую руководителю Укроборонпрома сегодня уволиться самостоятельно», – заявил Гройсман на заседании правительства, передает РИА «Новости».

Ранее кабмин Украины поручил государственному концерну Укроборонпром погасить задолженность по зарплате перед работниками госпредприятия «Николаевский судостроительный завод», входящего в Укроборонпром.

В октябре сообщалось, что Николаевский завод остановил работу в связи с прекращением финансирования работ по содержанию крейсера «Украина». Счета предприятия были арестованы, долги по зарплате перед работниками составляли 58 млн гривен.