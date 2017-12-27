Очевидец рассказал о прыгавших из окон посетителях фабрики «Меньшевик»

Посетители фабрики «Меньшевик» в Москве стали выпрыгивать из окон второго этажа, когда бывший собственник предприятия открыл стрельбу, сообщили постояльцы Центра социальной адаптации им. Глинки, который находится в соседнем с фабрикой здании.

«На территории фабрики начались выстрелы, среди людей началась паника. Некоторые стали выпрыгивать со второго этажа здания фабрики», – передает ТАСС слова одной из постояльцев социального центра.

По ее словам, попасть в социальный центр люди сейчас не могут из-за выставленного оцепления.

Напомним, в среду утром директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина «Сайга» в здании предприятия, один человек погиб, еще несколько, по некоторым данным, получили ранения.

При этом Аверьянов утверждает, что предприятие у него «отобрали» и намеренно разорили. В то же время бывшие подчиненные Аверьянова говорят, что он уже давно занесен в «черные списки» работодателей.

Полиция вошла в здание фабрики «Меньшевик» в Москве, где бывший директор устроил стрельбу, пока никаких выстрелов не слышно, найти его до сих пор не могут.