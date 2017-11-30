В Сирии боевики сбили учебный самолет

Террористы из группировки «Джейш аль-Нухба» сбили сирийский правительственный учебно-боевой самолет, сообщают в соцсетях.

«Боевики из группировки «Джейш аль-Нухба» сбили сирийский учебно-боевой самолет L-39, использующийся в качестве штурмовика для поддержки наземных сил. Инцидент произошел в районе населенных пунктов Ум Харайтан и Аль-Хамдания, где ВВС Сирии оказывали помощь наступающим частям «дивизии «Тигр», – сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Самолет L-39 был сбит зенитным огнем с земли, в результате чего пилоту пришлось катапультироваться. Боевики сняли видео, на котором можно рассмотреть, что пилот воспользовался парашютом, однако его, по-видимому, расстреляли во время спуска на землю. Судя по видео, пилот не выжил.

Отмечено, что в ходе боев правительственные войска сумели выбить исламистов из Ум Харайтана и взять поселение под контроль.

В начале декабря президент России Владимир Путин после встречи с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси заявлял, что практически вся территории Сирии освобождена от террористов.