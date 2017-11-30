Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме

Россия начала формирование постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме на территории Сирии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», – заявил Шойгу.

Он выразил благодарность парламенту за ратификацию соглашений, передает РИА «Новости».

Тем временем Совет Федерации во вторник на заседании ратифицировал соглашение с Сирией, предусматривающее расширение нынешнего материально-технического пункта в сирийском Тартусе до полноценной военно-морской базы.

Документ был подписан 18 января 2017 года. Соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Предусматривается, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные. Соглашение временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

Напомним, 11 декабря Путин приказал выводить российскую группировку войск из Сирии, где останутся два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме. В минувшую среду Путин внес в Госдуму проект ратификации соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота в районе порта Тартус. Профильный комитет нижней палаты рекомендовал ратифицировать соглашение.