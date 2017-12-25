Очевидец: Автобус в Москве въехал в переход специально

Пассажир автобуса, попавшего на Славянском Бульваре Москвы в ДТП, рассказал о действиях водителя, протаранившего толпу в подземном переходе.

Как сообщает телеканал РЕН, пассажир сообщил, что автобус некоторое время стоял на месте с заглушенным двигателем, после этого «ни с того ни с сего дает по газам, выезжает на тротуар».

«Я видел, впереди стоял автобус, почему он в него не врезался? Если бы он хотел остановиться, то сюда, в деревья. А он специально выехал», – рассказал мужчина.

Он также отметил, что в салоне автобуса были несколько человек, а сам он находился сбоку от водителя и видел, куда тот движется.

Напомним, на официальном портале мэра Москвы опубликован список погибших и пострадавших при ДТП с автобусом в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар».

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичные власти проверят частных перевозчиков, после произошедшей в понедельник аварии в подземном переходе возле метро «Славянский бульвар», где погибли четверо и пострадали 11 человек. Также стало известно, что пострадавшим выплатят компенсации.