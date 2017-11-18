Газпром: Стокгольмский суд спас Украину от банкротства

Полное удовлетворение судом требований Газпрома к Нафтогазу по условию «бери или плати» привело бы к банкротству не только Нафтогаза, но и Украины, заявил зампред правления российского газового гиганта Александр Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только компании «Нафтогаз», но и всей украинской экономики», – цитирует Медведева РИА «Новости».

Представитель Газпрома предположил, что «видимо арбитраж все-таки учел эту ситуацию, что применение полного take-or-pay просто было бы невозможно ни для НАК «Нафтогаз», ни для Украины».

«Поэтому мы ждем исполнения контракта. Украина имеет право, сделав предоплату, купить эти 5 млрд куб. м газа. Пока мы не получили ни денег, ни штрафа за просрочку. Просрочка идет. Вот уже за три дня – 1 млн 800 тыс. долларов накопилось», – приводятся заявил Медведев.

Также он отметил, что «в отличие от заявлений украинской стороны, что было отменено положение «бери или плати», это не так».

«По двум оставшимся годам определен уровень take-or-pay в размере 80% от 5 млрд кубометров годовых объемов. Это тоже очень важное решение арбитража. И нельзя забывать о том, что полностью отказано украинской стороне в их требованиях о так называемой «переплате» за газ в объеме 14 млрд долларов», – добавил Медведев.

Медведев отметил, что руководство Газпрома усомнилось в том, что президента Украины правильно информировали о решении суда в Стокгольме.

«Президент [Украины Петр] Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе (Украины – прим. ВЗГЛЯД), что по крайней мере странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, потому что прежде всего основные положения контракта признаны действительными», – отметил Медведев.

Напомним, 22 декабря Стокгольмский арбитраж признал действующими основные положения контракта Газпрома и Нафтогаза и удовлетворил большую часть требований российской компании об оплате поставленного на Украину голубого топлива.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.