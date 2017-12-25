Гражданина Украины приговорили в ЛНР к 12 годам за шпионаж

Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил гражданина Украины к 12 годам лишения свободы за шпионаж, сообщает пресс-служба генпрокуратуры ЛНР.

Украинец был осужден по ст. 336 УК ЛНР «Шпионаж, то есть передача и собирание по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности Луганской Народной Республики».

Приговор суда вступил в силу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в августе в ДНР приговорили к 18 года лишения свободы уроженца Львовской области Украины Александра Галагана, имеющего российское гражданство.