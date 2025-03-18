Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
В Башкирии при пожаре погибли пять детей и мужчина в двухэтажном доме
В результате пожара в Давлекановском районе Башкирии в двухэтажном доме погибли пять детей и один взрослый, огонь, предположительно, начался с возгорания натяжного потолка.
Как сообщает ТАСС, в селе Вперед Давлекановского района Башкирии произошла трагедия: в двухэтажном многоквартирном доме произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек. Среди них пятеро детей и 33-летний мужчина.
Пожар начался ночью, предварительной причиной возгорания стал натяжной потолок в квартире на втором этаже. В МЧС уточнили, что в огне погибли три девочки, рожденные в 2017 и 2019 годах, и два мальчика, рожденные в 2021 году.
На месте происшествия работают спасатели и следователи. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, а также причины, которые привели к трагедии. Местные власти начали проверку по факту трагедии, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Мамыри в Новой Москве в результате пожара в административном здании погиб один человек. В Шадринске Курганской области в результате пожара в частном доме погибли три ребенка, но двое спаслись. В селе Ильичевка Омской области при пожаре погибли четыре ребенка, их матери в момент возгорания дома не было.