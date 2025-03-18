Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии

В Башкирии при пожаре погибли пять детей и мужчина в двухэтажном доме

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в селе Вперед Давлекановского района Башкирии произошла трагедия: в двухэтажном многоквартирном доме произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек. Среди них пятеро детей и 33-летний мужчина.

Пожар начался ночью, предварительной причиной возгорания стал натяжной потолок в квартире на втором этаже. В МЧС уточнили, что в огне погибли три девочки, рожденные в 2017 и 2019 годах, и два мальчика, рожденные в 2021 году.

На месте происшествия работают спасатели и следователи. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, а также причины, которые привели к трагедии. Местные власти начали проверку по факту трагедии, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Мамыри в Новой Москве в результате пожара в административном здании погиб один человек. В Шадринске Курганской области в результате пожара в частном доме погибли три ребенка, но двое спаслись. В селе Ильичевка Омской области при пожаре погибли четыре ребенка, их матери в момент возгорания дома не было.