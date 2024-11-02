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    2 ноября 2024, 00:25 • В мире

    Сеул увязал поставки оружия Киеву с сотрудничеством КНДР и России

    Южная Корея может увеличить поставки вооружений на Украину в случае более тесных контактов России и КНДР

    Tекст: Максим Попов

    Поставки оружия Киеву будут зависеть от развития отношений между Россией и Северной Кореей, заявил глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель.

    По словам министра, военные поставки Киеву во многом будут зависеть от отношений России и КНДР. «Рассматриваются все возможные сценарии», – приводит ТАСС его слова.

    Чо Тхэ Ель подчеркнул, что Сеул внимательно следит за сотрудничеством между Москвой и Пхеньяном. Южная Корея оценивает, какую помощь может получить КНДР в обмен на поддержку России в конфликте на Украине. «Мы все это учтем, прежде чем принимать конкретные решения», – добавил он.

    Напомним, 24 октября стало известно, что Южная Корея рассматривает возможность прямой передачи вооружений Украине в ответ на ввод войск Северной Кореи в Курскую область России.

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