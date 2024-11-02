Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Сеул увязал поставки оружия Киеву с сотрудничеством КНДР и России
Южная Корея может увеличить поставки вооружений на Украину в случае более тесных контактов России и КНДР
Поставки оружия Киеву будут зависеть от развития отношений между Россией и Северной Кореей, заявил глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель.
По словам министра, военные поставки Киеву во многом будут зависеть от отношений России и КНДР. «Рассматриваются все возможные сценарии», – приводит ТАСС его слова.
Чо Тхэ Ель подчеркнул, что Сеул внимательно следит за сотрудничеством между Москвой и Пхеньяном. Южная Корея оценивает, какую помощь может получить КНДР в обмен на поддержку России в конфликте на Украине. «Мы все это учтем, прежде чем принимать конкретные решения», – добавил он.
Напомним, 24 октября стало известно, что Южная Корея рассматривает возможность прямой передачи вооружений Украине в ответ на ввод войск Северной Кореи в Курскую область России.