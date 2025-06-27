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Стало известно о свадьбе сына Кадырова Адама
Сын Кадырова Адам сыграет свадьбу в родном селе
Свадебная церемония Адама Кадырова запланирована на ближайшую субботу и состоится в его родовом селе.
Сын главы Чечни Адам Кадыров женится в субботу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение его сестры Айшат Кадыровой в Instagram* (запрещен в России; принадлежит Meta*, признанной экстремистской в РФ).
По словам Айшат, свадьба пройдет в родительском доме Адама Кадырова в их родовом селе. Она отметила: «Женится мой брат Адам. Свадьба будет в родительском доме в родовом селе».
Информации о невесте и других подробностях церемонии пока не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда, а также присвоили звание почетного гражданина Грозного.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ