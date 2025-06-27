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    27 июня 2025, 20:07 • Общество

    Стало известно о свадьбе сына Кадырова Адама

    Сын Кадырова Адам сыграет свадьбу в родном селе

    Tекст: Евгения Караваева

    Свадебная церемония Адама Кадырова запланирована на ближайшую субботу и состоится в его родовом селе.

    Сын главы Чечни Адам Кадыров женится в субботу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение его сестры Айшат Кадыровой в Instagram* (запрещен в России; принадлежит Meta*, признанной экстремистской в РФ).

    По словам Айшат, свадьба пройдет в родительском доме Адама Кадырова в их родовом селе. Она отметила: «Женится мой брат Адам. Свадьба будет в родительском доме в родовом селе».

    Информации о невесте и других подробностях церемонии пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда, а также присвоили звание почетного гражданина Грозного.

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