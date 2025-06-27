Стало известно о свадьбе сына Кадырова Адама

Сын Кадырова Адам сыграет свадьбу в родном селе

Tекст: Евгения Караваева

Сын главы Чечни Адам Кадыров женится в субботу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение его сестры Айшат Кадыровой в Instagram* (запрещен в России; принадлежит Meta*, признанной экстремистской в РФ).

По словам Айшат, свадьба пройдет в родительском доме Адама Кадырова в их родовом селе. Она отметила: «Женится мой брат Адам. Свадьба будет в родительском доме в родовом селе».

Информации о невесте и других подробностях церемонии пока не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда, а также присвоили звание почетного гражданина Грозного.