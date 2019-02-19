Кого бить по рукам, чтобы остановить рост цен

Такое ощущение, что региональные чиновницы с их заявлениями о том, что государство никому ничего должно и рожать никто никого не просил, сделали прививку как гражданам, так и журналистам по поводу дурацких заявлений власть имущих. В результате инициативы и утверждения, которые еще полгода назад стали бы поводом для серьёзного скандала, теперь вызывают разве что скептическое пожимание плечами: «ну да, очередную глупость сказали, бывает».

Сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев предложил запретить супермаркетам работать по выходным – мол, в Германии так сделано, а немцы плохого не придумают. Логика, конечно, странная – немцы ещё придумали принимать беженцев в огромных количествах и гей-браки легализовали – но это почему-то сенатор перенять у них не предлагает. Ну и вообще сложно не согласиться с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым – давайте у нас сперва средние зарплаты будут как в Германии и дороги как в Германии – а уж потом будем по выходным закрывать супермаркеты как в Германии.

Или вот замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов заявил, что продукты должны дорожать. «Понятно совершенно, что для потребителя плохо, когда цены растут. Но потребитель тоже должен понимать, что если цены будут все время низкими, то развития не будет», – поведал он в интервью РИА «Новости».

Неудивительно, что с подобным отношением к ценообразованию даже такой исконно и посконно российский продукт, как чёрная икра, теперь завозится из Китая. Поднебесная за последние три года увеличила поставки этого деликатеса в Россию в пять раз – только по официальным данным, учитывая 4209 километров границы, представить, сколько ввозится неофициально, довольно сложно.

Рост импорта объясняется очень просто: китайская фермерская икра стоит 12 тысяч рублей за килограмм, а российская – 35 тысяч. Почувствуйте разницу, как говорилось в одной старой рекламе.

Отечественные сыроделы молятся на санкции в непрерывном режиме, потому что если вновь разрешить импорт этого священного продукта из Европы, то цены им придётся снижать как минимум в два, а то и в три раза.

И возникают вопросы к замглавы ФАС Цыганову и не только к нему: почему в Европе могут делать дешевый сыр, а у нас не могут? Почему в Китае могут уговаривать осетров отдавать икру в три раза дешевле, чем у нас? Ведь в Европе средние зарплаты гораздо выше, а в Китае гораздо меньше водных ресурсов для аквакультуры.

Ответ, впрочем, несложен.

Во-первых, по данным ВЦИОМ, в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране не верят 62% опрошенных граждан России. Это на семь процентов меньше, чем 12 лет назад, но на шесть процентов больше, чем в 2017 году.

В честный бизнес не верят ни сами бизнесмены, ни чиновники, ни потребители. Отсюда и рост цен – бизнесмены стараются урвать по максимуму, пока за ними не пришли, чиновники понимают, что нарушают все, поэтому штрафуют квадратно-гнездовым методом, а потребители в итоге голосуют ногами, покупая по минимуму и заказывая всё, что возможно, на Алиэкспрессе и других иностранных сайтах.

Во-вторых, разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в рамках одного предприятия в России составляет 14,1 раза. В Европе – 3–4 раза. То есть граждане России, может, купили бы и дорогущие отечественные сыры, и даже (чуть-чуть) отечественной чёрной икры, но одна закавыка – все деньги у директора и его заместителей. Которые по-прежнему предпочитают тратить их в Европе, где устрица стоит 100 рублей, а не 400, как в российских ресторанах.

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В результате получается замкнутый круг: бизнесмен пытается вернуть вложенные средства максимально быстро, пока их у него не отобрали из-за неизбежных нарушений. Для этого он устанавливает максимально возможную цену на свой продукт и платит своим сотрудникам минимально возможную зарплату. Сотрудники сводят своё потребление к минимуму, в результате цены растут ещё больше из-за снижения оборота.

А потом выходит замглавы ФАС Цыганов и говорит, что рост цен – это неизбежность.

Можно ли разорвать этот порочный круг? Наверное, можно. Можно ли сделать это быстро и просто? Наверное, нельзя, иначе это уже давно было бы сделано – вопреки сложившемуся мнению, чиновники работают не для того, чтобы максимально усложнить жизнь граждан, а для того, чтобы прокормить свои семьи, поэтому в низких ценах они заинтересованы не меньше всех остальных.

Видимо, нужен режим ручного управления, чтобы каждый губернатор лично проверял уровень зарплат в частных компаниях и настойчиво требовал у Минфина достойного финансирования бюджетных организаций. Нужно максимально ограничивать разорительные для бизнеса проверки и добиваться установления выполнимых правил работы, а не таких, которые невозможно не нарушить.

Нужно бить по рукам ретейлеров, чтобы не было ценовых сговоров и чтобы они, в свою очередь, не выкручивали руки фермерам. Нужно поддерживать фермеров – пусть не как в Европе, но хотя бы не мешать им продавать свою продукцию максимально удобным способом и помогать с неподъемными ставками по кредитам.

Всё это, конечно, и так делается – но только уж очень медленно и печально, а кушать хочется уже сейчас.