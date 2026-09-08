СК возбудил уголовное дело о теракте после удара дронов по Саратову

Tекст: Алексей Дегтярёв

Главное следственное управление СК России инициировало расследование по факту атаки украинских беспилотников на жилые районы, пояснила Петренко РИА «Новости».

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на жилые объекты в Саратовской области», – сообщила Петренко.

Правоохранители установили, что удары беспилотников повредили несколько домов в Саратове. Следователи уже приступили к сбору доказательств и выяснению всех обстоятельств произошедшего, чтобы установить конкретных лиц, причастных к этому преступлению.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о госпитализации шести пострадавших при ударе дронов в Саратове. В числе пострадавших оказались трое детей.

Двумя днями ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела рынка в Энергодаре.