Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
ФИФА обвинила УЕФА в клеветнической кампании
Международная федерация футбола (ФИФА) обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в клеветнической кампании и попытках лишить малые страны финансовой поддержки для развития футбола.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на судебные документы сообщил, что УЕФА намерен добиваться возбуждения уголовного дела против президента ФИФА Джанни Инфантино и других должностных лиц организации по статье 158 Уголовного кодекса Швейцарии о преступном недобросовестном управлении. Причиной стала попытка продать частным инвесторам долю в коммерческих правах на чемпионат мира, передает РИА «Новости».
«Хотя эти заявления оформлены как юридические документы с заголовками и номерами дел, они представляют собой не что иное, как пресс-релизы, призванные поддержать клеветническую кампанию УЕФА против ФИФА и ее руководства. Заявление УЕФА имеет фундаментальный недостаток: УЕФА запрашивает материалы в рамках иностранного уголовного процесса, которого не существует и который, как признает УЕФА, она не имеет полномочий инициировать», – говорится в заявлении ФИФА, опубликованном Sky News.
В ФИФА заявили, что вместо участия в демократическом процессе УЕФА выпустила пресс-релиз, ставший началом многонедельной клеветнической кампании против организации и ее руководства. По мнению ФИФА, экономическая мотивация УЕФА заключалась в том, чтобы помешать малым странам обладать достаточной финансовой мощью для конкуренции с европейской элитой.
В федерации отметили, что усиление футбола в развивающихся странах повышает глобальную конкуренцию и снижает рыночную власть УЕФА, а также усиливает борьбу за ее флагманские турниры. Благодаря сбору средств через проект FIFA Forward Enterprise небольшие ассоциации-члены ФИФА смогут лучше развивать футбол, что позволит большему числу игроков представлять свои страны и играть в домашних лигах, а не за границей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство ФИФА подтвердило полную поддержку президенту Джанни Инфантино после его извинений за скандал с проектом FIFA Forward Enterprise.
Три крупнейшие футбольные конфедерации – УЕФА, КОНКАКАФ и AFC – призвали провести независимое расследование попытки Инфантино продать права на чемпионат мира частным инвесторам.
Бывший глава УЕФА Мишель Платини заявил, что Инфантино не справляется со своими обязанностями и должен покинуть пост президента ФИФА.