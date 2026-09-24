Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Источник сообщил о разведывательных полетах авиации и беспилотников США над Ираном
Высокая активность ВВС США зафиксирована в Ормузском проливе
В Ормузском проливе зафиксирована высокая активность американской военной авиации, включая разведывательные полеты над островами Кешм и Хенгам.
Повышенная активность американской военной авиации зафиксирована в регионе, что потенциально указывает на эскалацию, передает РИА «Новости».
Американские разведывательные самолеты работали над островами Кешм и Хенгам в ночь на четверг.
Кроме того, авиация США выполняла полеты над иранской провинцией Керманшах. Малые беспилотные летательные аппараты вели разведывательные действия в этом районе.
Известно также о переброске 12 истребителей F-16 в регион Персидского залива с базы Шпангдалем, расположенной в Германии. «Все это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации», – подчеркнул источник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии Ирана запретило американским войскам вход в Ормузский пролив.
Корпус стражей исламской революции сбил разведывательный беспилотник США в этом регионе.
Американские военные в рамках новой политики сдерживания атаковали два иранских правительственных танкера.