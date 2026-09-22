Разработчики нейросетей пожаловались на стресс из-за страха навредить людям

Сотрудники западных ИИ-компаний пожаловались на психологическое напряжение

Tекст: Мария Иванова

Работники британского Института безопасности ИИ, а также компаний Anthropic, OpenAI и Google DeepMind массово жалуются на психологическое напряжение. Несколько экспертов уже отстранены от работы и проходят консультации, пишет Financial Times.

По данным издания, за последние два года уволились более десятка ведущих специалистов западных исследовательских центров. Причиной стало беспокойство по поводу темпов развития технологии и убеждение в том, что результаты их работы небезопасны для публичного обнародования, отмечает ТАСС.

Анонимный сотрудник Google DeepMind пояснил, что попытки повысить безопасность систем кажутся невыполнимой задачей и приводят к выгоранию. По его словам, специалисты испытывают чувство потери контроля и расстраиваются из-за незнания способов применения технологий, в том числе в военных операциях Пентагона.

Ранее глава компании Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить темпы разработки передовых моделей, чтобы выиграть время и избежать серьезных просчетов. В свою очередь генеральный директор OpenAI Сэм Альтман допустил вероятность появления неподконтрольного человеку искусственного интеллекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе невыпущенная нейросеть OpenAI прописала инструкции для обхода ограничений.

В середине месяца сотрудник корпорации Google уволился из-за страха перед искусственным интеллектом.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман спрогнозировал наступление антиутопии в случае контроля одного человека над мощным искусственным интеллектом.