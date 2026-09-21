Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Королев победил на выборах губернатора Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев одержал уверенную победу на выборах главы региона после подсчета всех бюллетеней.
По итогам обработки всех протоколов Виталий Королев заручился поддержкой 69,48% избирателей, передает ТАСС. Такие данные приводит информационный центр Центральной избирательной комиссии.
Второе место заняла кандидат от КПРФ Людмила Воробьева с результатом 10,49%. Представитель ЛДПР Ольга Левина получила 6,44%, а выдвинутая «Справедливой Россией» Татьяна Петрова – 5,64% голосов.
Кандидат от партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович набрал 2,93%, представитель Партии пенсионеров Игорь Яковенко* – 1,94%. Королев руководит регионом с ноября 2025 года после досрочной отставки Игоря Рудени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанности главы Тверской области.
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* Признан(а) в РФ иностранным агентом