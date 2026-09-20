При ударе ВСУ по автобусу, где погибла член УИК, ранения получили четыре человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе удара погибла сама член участковой избирательной комиссии Демьяненко, а также еще один человек, ранения получили еще четыре человека, указал Георгиев, передает ТАСС.

«Двое находятся в Нижнесерогозской ЦРБ, их состояние врачи оценивают как тяжелое и средней степени тяжести», – пояснил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила гибель своей коллеги при целенаправленном ударе дрона по пассажирскому транспорту.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал смерть Демьяненко тяжелой утратой для всего региона.

В этот же день украинские войска атаковали здание школы с избирательным участком в Запорожской области.