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Семью Александра Невзорова потребовали выселить из дома в Петербурге
Росимущество подало иск о выселении Александра Невзорова из дома под Петербургом
Приморский районный суд получил исковое заявление от Росимущества о выселении журналиста-иноагента Александра Невзорова, его жены Лидии (супруги признаны участниками экстремистского объединения, запрещенного в России, оба внесены в перечень террористов и экстремистов), а также их сына и тещи Невзорова из их бывшего дома в поселке Лисий Нос, следует из документов.
Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление Росимущества о выселении журналиста Александра Невзорова и его семьи из недвижимости в Лисьем Носу, передает РИА «Новости».
В перечне ответчиков значатся сам публицист, его супруга Лидия, а также их сын и теща.
В декабре 2024 года дом с прилегающими постройками по решению суда перешел в государственную собственность. Однако, согласно материалам иска, члены семьи до сих пор не сняты с регистрационного учета. Росимущество требует признать их утратившими право пользования жильем и принудительно выселить.
Ранее по инициативе прокуратуры Петербурга Александр и Лидия Невзоровы были признаны участниками экстремистского объединения. В августе суд заочно арестовал супругов на два месяца. Им инкриминируют финансирование экстремистской деятельности, а журналисту дополнительно вменяют уклонение от обязанностей иностранного агента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа суд Петербурга заочно арестовал журналиста Александра Невзорова.
В начале того же месяца Приморский районный суд заочно заключил под стражу его супругу Лидию.
В декабре 2024 года недвижимость семьи в поселке Лисий Нос перешла в доход государства.