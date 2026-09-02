Семью Александра Невзорова потребовали выселить из дома в Петербурге

Росимущество подало иск о выселении Александра Невзорова из дома под Петербургом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление Росимущества о выселении журналиста Александра Невзорова и его семьи из недвижимости в Лисьем Носу, передает РИА «Новости».

В перечне ответчиков значатся сам публицист, его супруга Лидия, а также их сын и теща.

В декабре 2024 года дом с прилегающими постройками по решению суда перешел в государственную собственность. Однако, согласно материалам иска, члены семьи до сих пор не сняты с регистрационного учета. Росимущество требует признать их утратившими право пользования жильем и принудительно выселить.

Ранее по инициативе прокуратуры Петербурга Александр и Лидия Невзоровы были признаны участниками экстремистского объединения. В августе суд заочно арестовал супругов на два месяца. Им инкриминируют финансирование экстремистской деятельности, а журналисту дополнительно вменяют уклонение от обязанностей иностранного агента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа суд Петербурга заочно арестовал журналиста Александра Невзорова.

В начале того же месяца Приморский районный суд заочно заключил под стражу его супругу Лидию.

В декабре 2024 года недвижимость семьи в поселке Лисий Нос перешла в доход государства.