Дегтярев: FIS допустила россиян к международным турнирам в нейтральном статусе

Дегтярев сообщил о допуске российских лыжников на турниры в нейтральном статусе

Tекст: Мария Иванова

Отечественные атлеты смогут выступать на международных стартах с предстоящего сезона, передает РИА «Новости». По словам председателя Олимпийского комитета России, это стало возможным благодаря решению профильной спортивной федерации.

«Уже принято первое решение по дорожной карте возвращения наших лыжников. Они с этого сезона у нас возвращаются под эгидой FIS. Пока в нейтральном статусе», – сказал Михаил Дегтярев журналистам.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета отменил ограничительные рекомендации для спортивных федераций. В пресс-службе FIS уточнили, что организация сохранит действующие правила допуска россиян на летний период. Также будут дополнительно рассмотрены условия для сезона 2026/27 годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России.

В январе Международная федерация лыжного спорта и сноуборда присвоила нейтральный статус семи российским фристайлистам и сноубордистам.

В конце прошлого года организация одобрила аналогичные заявки лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой.