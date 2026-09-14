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    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    9 комментариев
    14 сентября 2026, 22:02 • Новости дня

    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита

    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    @ Calvin Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская торговая сеть Costco ввела ограничения на покупку моторного масла Kirkland Signature на фоне мирового дефицита сырья для его производства. Покупателям разрешено приобретать не более двух упаковок за семь дней, при этом цена масла почти удвоилась.

    Как пишет New York Post, на сайте сети комплект из двух канистр синтетического масла марок 0W-20 и 5W-20 общим объемом 10 кварт (около 9,46 литра) стоит 57,99 долл. Ранее такое количество масла можно было купить примерно за 30 долл.

    Причиной ограничений стал недостаток базовых масел III группы – сырья, которое широко используется при изготовлении синтетических моторных масел. Его поставки сократились из-за остановок производства и перебоев на Ближнем Востоке.

    По словам президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу, дефицит затронул прежде всего высококачественные компоненты для синтетических смазочных материалов. Как сообщает Ассоциация независимых производителей смазочных материалов (ILMA), до перебоев страны Персидского залива обеспечивали около 44% потребностей США в базовых маслах III группы. Война в Иране привела к повреждениям и остановкам крупных производств в Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

    Одним из наиболее серьезных ударов стало повреждение предприятия Shell Pearl в Катаре, которое поставляло около 30 тыс. баррелей (примерно 4,77 млн литров) в сутки. В апреле ассоциация оценивала срок его ремонта как минимум в год.

    Даже улучшение условий судоходства не устранило дефицит: восстановить поврежденные мощности и восполнить истощенные запасы быстро невозможно. Производители смазочных материалов ищут альтернативные поставки, в том числе в Южной Корее, которая сама существенно зависит от импорта ближневосточной нефти.

    Нехватка сырья уже отразилась на ценах. С марта по август индекс цен производителей готовых смазочных материалов вырос примерно на 15,8%. Исследование розничных цен на 97 наименований моторного масла показало подорожание на 24,2% с февраля по август. По данным отраслевых публикаций, компания Valvoline оценила увеличение стоимости замены масла из-за подорожания смазочных материалов в 5–7 долл.

    Одновременно в США дорожает топливо. Согласно приведенным изданием данным Управления энергетической информации, бензин стоил 4,16 долл. за галлон (около 3,79 литра), а автомобильное дизельное топливо – рекордные 5,97 долл. за тот же объем. Более свежие данные Американской автомобильной ассоциации показывали рост цен на дизель выше шести долл. за галлон, на бензин – примерно до 4,29 долл.

    Нефть тем временем вновь подорожала более чем до 100 долл. за баррель. Это усиливает давление на производителей масел: переработчикам становится выгоднее направлять сырье на выпуск бензина, дизеля и авиационного топлива. В ILMA предупреждают, что напряженная ситуация на американском рынке базовых масел может сохраниться до 2027 года, когда ожидается начало ввода новых отечественных мощностей по производству масел III группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом. Стоимость галлона дизеля в американской Калифорнии впервые в истории достигла восьми долларов. Средняя цена этого вида горючего по всем Соединенным Штатам выросла до рекордных 5,85 доллара.

    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

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    14 сентября 2026, 10:16 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе превысила 1000 долларов

    Биржевая цена газа в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

    Стоимость газа в Европе превысила 1000 долларов
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE резко пошли вверх, пробив психологическую отметку впервые почти за четыре года.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах продемонстрировали уверенный рост, передает РИА «Новости».

    Торги открылись на уровне 978,9 доллара за тысячу кубометров, прибавив 2,6% к расчетной цене предыдущего дня, которая составляла 954,1 доллара.

    К утру динамика котировок заметно усилилась. По данным торговой площадки, к 8.55 мск стоимость достигла 991,5 доллара, увеличившись на 3,9%.

    Спустя час показатель преодолел значимый рубеж. В 9.55 мск цена составила 1001,8 доллара, показав рост на 5%. Подобные значения зафиксированы на европейском рынке впервые с 22 декабря 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 14 сентября биржевые котировки газа в Европе достигли отметки 991 доллар за тысячу кубометров.

    10 сентября стоимость голубого топлива на европейских площадках приблизилась к уровню 988 долларов.

    8 сентября цена октябрьских фьючерсов превысила 904 доллара.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Простой саудовского нефтепровода создал угрозу мировым поставкам нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовская Аравия столкнется с нехваткой запасов нефти для экспорта, если в ближайшие дни не возобновит работу своего основного нефтепровода к Красному морю, что приведет к потере до 4% мирового предложения, заявили саудовские покупатели и трейдеры нефти.

    «Дальнейшее сокращение притока саудовских инвестиций усугубит глобальный дефицит предложения, который уже привел к рекордно высоким мировым ценам на топливо, спровоцировал инфляцию во всем мире и поднял доходность американских облигаций до самых высоких уровней со времен финансового кризиса 2008 года», – передает Reuters.

    Запасов нефти в саудовском порту Янбу хватит максимум на неделю после остановки ключевого трубопровода из-за атаки беспилотников.

    После атаки дронов, остановившей работу крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, Эр-Рияд не раскрыл данные о масштабах ущерба. По информации агентства, сроки ремонта остаются неопределенными.

    Один из источников сообщил: «На ремонт может потребоваться от пяти до шести недель».

    Другой собеседник отметил, что восстановительные работы могут завершиться быстрее, а откачку нефти можно будет частично возобновить во время ремонта.

    Выведенный из строя трубопровод использовался для перенаправления около 4 млн баррелей в день в порт Янбу, что составляет примерно 4% мирового предложения. Это позволяло избегать последствий закрытия Ормузского пролива. Теперь запасов нефти в Янбу хватит лишь на пять-семь дней экспорта.

    По данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставки нефти в Саудовскую Аравию в августе упали до минимума за 30 лет. МЭА прогнозирует сокращение мировых поставок в этом году на 5,7 млн баррелей в сутки.


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    14 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа

    Экономист Юшков: Трамп защищает российский дизель от Украины в интересах американцев

    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ в России, поскольку мировой дефицит дизеля бьет по американским потребителям. Но Владимир Зеленский вряд ли прислушается к словам президента США, потому что атаки на российские предприятия являются украино-европейским проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Удары ВСУ повреждают российские НПЗ, Москва запрещает экспорт дизеля, это приводит к дефициту на глобальном рынке», – описал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Спикер заметил: украинский конфликт начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене, поэтому нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу удобно поднимать эту тему. «Возможно, глава Белого дома вообще не касался бы этого вопроса, если бы в самих Штатах не обновился исторический рекорд стоимости дизеля», – указал он.

    «Трамп не хотел бы войти в историю как глава государства, при котором цены на топливо побьют исторические рекорды. С бензином этого пока не произошло. Ситуация заставляет главу Белого дома действовать на упреждение», – продолжил собеседник.

    Аналитик уточнил: напряженность на Ближнем Востоке также ведет к росту цен на топливо, но Трамп не акцентирует на этом внимание, поскольку он же сам и был инициатором конфликта с Ираном. «Ближневосточные государства производили внушительные объемы нефтепродуктов и экспортировали их на мировой рынок. Теперь ситуация ухудшилась», – отметил эксперт.

    «Поставщики эксплуатируют альтернативные маршруты экспорта. Так, Саудовская Аравия использует мощный нефтепровод «Восток–Запад», идущий в порт Янбу на Красном море. По этой магистрали недавно нанесли удар хуситы. ОАЭ вывозят углеводороды в порт Фуджейра на берегу Оманского залива», – детализировал Юшков.

    Нюанс состоит в том, что эти трубы предназначены для поставок сырой нефти, указал спикер. «Нефтепродукты же остаются запертыми внутри Персидского залива с марта нынешнего года. Ситуация привела к дефициту предложения дизеля на мировом рынке. Дальнейшему росту цен способствовал запрет России на экспорт топлива в целях обеспечения отечественных потребителей», – объяснил он.

    Впрочем, прогнозирует аналитик, Владимир Зеленский вряд ли станет следовать требованиям Трампа. «Налеты на российские НПЗ являются по большей части украино-европейским проектом, частью так называемой программы принуждения к миру. Думаю, ни Киев, ни Европа не будут прислушиваться к главе Белого дома», – полагает собеседник.

    Эксперт напомнил про украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от которых терпели убытки американские компании. «Более того, Украина атаковала даже танкеры, арендованные корпорацией Chevron. И предупреждения Вашингтона не остановили Киев», – пояснил Юшков.

    Он также обратил внимание на то, что основные объемы финансирования и другой помощи Киеву поступают из Европы. «На американские власти украинское руководство сейчас ориентируется гораздо меньше, чем раньше», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские предприятия, производящие дизельное топливо, передает Fox News. Об этом глава Белого дома сообщил во время чемпионата Ирландии по гольфу в своем гольф-клубе в Дунбеге.

    По словам Трампа, он напрямую сказал Зеленскому: Киев может продолжить атаковать другие цели на территории России, но не НПЗ. Глава Белого дома объяснил, что дефицит дизельного топлива в мире вызывает не конфликт на Ближнем Востоке, а украинские атаки.

    Ранее сообщалось, что удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. На этом фоне Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис. Дизель в Калифорнии впервые в истории стоит восемь долларов за галлон, то есть порядка 180 рублей за литр. Во Франции стоимость литра достигла 2,3 евро, то есть около 225 рублей.

    Необходимо также отметить, что стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях на самой Украине достигла рекордных 100 гривен за литр. АЗС ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы и высоким спросом в Евросоюзе.

    Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, приводит «Коммерсант» выдержки из доклада Международного энергетического агентства.

    Согласно данным МЭА, объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки – на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. На фоне нехватки перерабатывающих мощностей резко сократились поставки нефтепродуктов. Из стран Персидского залива экспорт оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки из России упали почти вдвое к августу 2025 года – до 1,26 млн б/с. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

    При этом вице-премьер Александр Новак сообщал об увеличении объемов поступления горючего на внутренний рынок благодаря возвращению к работе нескольких НПЗ. Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива только после полного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    13 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Немецкий завод Prinz & Co. со 130-летней историей обанкротился

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкая компания Prinz & Co. Stahlrohre, производившая автокомпоненты на протяжении 130 лет, объявила о банкротстве из-за системного кризиса в отрасли.

    Немецкий производитель автокомпонентов Prinz & Co. Stahlrohre объявил о банкротстве после 130 лет работы, передает ТАСС. Процедура была запущена 9 сентября судом Эссена.

    Временным арбитражным управляющим назначен адвокат Кристиан Хольцман.

    «Рост цен на сырье и энергоносители, а также высокие постоянные затраты дополнительно усугубили финансовую нагрузку», – заявил он.

    По словам Хольцмана, системный кризис в автомобильной отрасли стал одной из главных причин банкротства.

    Выручка компании особенно сильно упала в летние месяцы, что привело сталелитейное предприятие к финансовым трудностям.

    Несмотря на ситуацию, портфель заказов остается стабильным. В группе компаний работает около 400 человек, под удар попали немецкие филиалы, где на кону стоят 310 рабочих мест.

    Предприятие продолжит работу в штатном режиме, выплата зарплат гарантирована на ближайшие три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии и оборонный сектор.

    В июле старейшее немецкое предприятие по выпуску элементов питания Varta инициировало процедуру несостоятельности.

    Месяцем ранее руководство германского автоконцерна Volkswagen призналось в угрозе существованию компании.

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    11 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Путин объяснил рост цен на газ в Европе ошибками Запада в сфере энергетики
    Путин объяснил рост цен на газ в Европе ошибками Запада в сфере энергетики
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Европы отказаться от долгосрочных газовых контрактов в пользу биржевого ценообразования уже привело к резкому росту цен и грозит их дальнейшим увеличением, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    Путин заявил, что европейские власти сами загнали себя в ловушку, отказавшись от долгосрочных контрактов на поставку газа. По его словам, Россия ранее продавала газ Европе по 150–180 долларов за тысячу кубометров, привязывая цену к стоимости нефти и нефтепродуктов.

    Путин напомнил, что европейские партнеры настаивали на переходе к рыночному ценообразованию через биржевую торговлю, отвергая привязку к нефтяным контрактам.

    «Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится, у вас только цены вырастут, – сказал Путин. – Ну, пожалуйте бриться: 1 тыс. долларов или евро сейчас там. А будет, может быть, ещё и больше».

    Президент отметил, что на европейской бирже цену на газ формируют не производственники, а биржевые трейдеры, которые ориентируются на текущую выгоду, а не на технические возможности хранилищ. Он указал, что Германия ставит задачу заполнить хранилища газа лишь на 70%, а в Нидерландах ситуация еще хуже, что в перспективе может привести к росту цены до 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу сентября оказались на самом низком уровне с 2011 года.

    Путин уже заявлял о предельном обострении ситуации на мировых энергетических рынках из-за ошибочных решений европейских властей.

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    12 сентября 2026, 02:30 • Новости дня
    Захарова заявила о провале давления Запада на Азию в сфере энергетики

    Захарова: Азия не поддалась давлению Запада в сфере энергетики

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Азии не поддались давлению Запада и сохранили энергетическое сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

    По словам Захаровой, на азиатские государства оказывалось колоссальное давление по разным направлениям, но исторический опыт помог им принять взвешенное решение, передает ТАСС.

    «Мудрость и опора на исторический опыт, и ценность этого опыта, позволили странам Азии, крупнейшим и разным странам Азии, принять по-настоящему взвешенное решение, и не допустить разрушительного влияния на их энергетическую политику со стороны ряда западных стран и структур», – сказала Захарова.

    Дипломат отметила, что события февраля-марта 2026 года стали дополнительным аргументом в пользу тех, кто настаивал: энергетическое сотрудничество не должно превращаться в поле политических битв. По ее мнению, попытки решать вопросы незаконными и неэффективными методами способны привести к дестабилизации, последствия которой трудно просчитать.

    Захарова подчеркнула, что если бы азиатские страны отказались от российских энергоресурсов, их настигла бы настоящая катастрофа – особенно после драматических событий в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла о давлении Запада на участников Восточного экономического форума.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что попытки Запада надавить на Россию в энергетике обернулись обратным эффектом.

    Associated Press заявило, что страны Азии на фоне энергетического кризиса выстроились в очередь за российской нефтью, несмотря на западные санкции.

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    14 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Новак поручил усилить контроль за мелкооптовыми ценами на топливо
    Новак поручил усилить контроль за мелкооптовыми ценами на топливо
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак распорядился активизировать работу профильных ведомств по надзору за ценообразованием в мелкооптовом сегменте отечественного рынка горючего.

    Соответствующее распоряжение поступило по итогам специального совещания, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось в понедельник и было посвящено текущей ситуации на отечественном энергетическом рынке.

    «Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива… Кроме того, поручено усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка», – отмечается в официальном заявлении кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях.

    В начале сентября политик анонсировал балансировку спроса и предложения на внутреннем рынке за счет дополнительных поставок импортного бензина.

    Месяцем ранее правительство распорядилось гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям.

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    12 сентября 2026, 01:16 • Новости дня
    Нефтепровод в Саудовской Аравии повредила атака беспилотников из Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад», который считался альтернативой поставкам нефти через Ормузский пролив, атаковали беспилотники, запущенные с территории Ирака, сообщил МИД Саудовской Аравии.

    «Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Саудовская Аравия нападения на нефтепровод «Восток – Запад» в районах Эр-Рияда и Медины с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака», – отметило ведомство.

    Саудовская Аравия не стала наносить ответные удары по Ираку, откликнувшись на просьбу Багдада провести собственное расследование инцидента, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди распорядился начать расследование удара и установить, кто именно запустил дроны с иракской территории.

    В Багдаде выразили признательность Эр-Рияду за решение позволить Ираку самостоятельно урегулировать ситуацию. Иракские власти подчеркнули, что не позволят использовать территорию страны для атак на соседние государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад» в Саудовской Аравии приостановили после нескольких ударов по нему.

    Ранее на юге королевства уже атаковали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к пожарам и временной остановке предприятий.

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    13 сентября 2026, 03:11 • Новости дня
    Дмитриев указал на последствия глобализма и экономической иррациональности ЕС

    Дмитриев указал на последствия экономической иррациональности ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость газа в Европе, рост которой может продолжиться, стала итогом экономической иррациональности ЕС и глобалистской идеологии, считает спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Высокая цена провалов глобалистской идеологии и ее глубокая экономическая иррациональность», – написал он в соцсети Х, добавив смайл с указывающим вниз пальцем.

    Палец указывает на прикрепленное к посту видео с президентом России Владимиром Путиным, который на саммите БРИКС-2026 объяснил ошибки глобалистов.

    «Сколько раз мы говорили о необходимости сохранения сложившихся между нами отношений в энергетике. Мы же поставляли газ в Европу по 150 долларов, ну по 180 долларов за 1 тыс. кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование. А что это значит? Наши цены были привязаны к нефти и нефтепродуктам, которые образуются рыночным путем. Нет, цены должны формироваться на бирже. А мы им говорили, у нас не рыночный товар, не классический рыночный товар, ничего не получится. Только цены вырастут. Ну и вот, пожалуйста, 1 тыс. долларов или евро. А будет, может быть, еще выше», – рассказывает российский президент.

    Он пояснил, что биржевые цены формируют не производственники, а биржевики, которые не думают о техническом состоянии хранилищ в странах, о физических объемах, они думают о выгоде и прибыли сегодня.

    Они думают, как бы поднять цену на газ, который вчера закупался дешевле, а это приведет к тому, что газ будет стоить не только 1 тыс. долларов, но и 1,5 тыс. долларов, подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу сентября оказались на самом низком уровне с 2011 года. Нидерланды снизили целевой уровень запасов газа на зиму. Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы.

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    14 сентября 2026, 02:08 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent превысила 107 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    После открытия торгов мировые цены на нефть идут вверх на более чем 3%, следует из данных торгов.

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла цены в 107,79 доллара за баррель по состоянию на 2:30мск, следует из котировок на портале Investing.

    Росту способствует перенос встречи представителей стран Персидского залива по судоходству в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Иран и Оман договорились оставить один средний коридор для движения судов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Цена барреля нефти Brent в ходе торгов 11 сентября превысила 109 долларов

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    14 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Российские заводы нарастили выпуск нефтепродуктов за счет новых установок

    Кабмин сообщил об увеличении выпуска нефтепродуктов за счет новых установок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нефтеперерабатывающие заводы России увеличили выпуск топлива благодаря запуску дополнительных производственных мощностей, сообщило правительство после совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак.

    Кабинет министров России сообщил об увеличении производства нефтепродуктов благодаря вводу новых установок на отечественных заводах, передает ТАСС. «Минэнерго доложило об исполнении ранее данных поручений. В частности, на ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов», – заявили в правительстве.

    Власти также работают над внедрением соглашений между независимыми переработчиками, заправками, Министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой для сдерживания цен. Кроме того, топливо для северного завоза поступает в регионы вовремя и без перебоев.

    Ранее Новак сообщал о стабилизации отечественного топливного рынка.

    Он отмечал увеличение объемов поступления горючего после ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

    В конце августа участники специального правительственного штаба проанализировали текущие запасы нефтепродуктов в стране.

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    14 сентября 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков сообщил о стремительном ухудшении ситуации на нефтяных рынках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Введение запрета на вывоз топлива необходимо для стабилизации внутреннего рынка после летних перебоев с поставками, на мировом рынке ситуация с нефтью стремительно ухудшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ситуация в мировой экономике вызывает серьезные опасения, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    «Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива», – констатировал он.

    Говоря о ситуации внутри страны, представитель Кремля подтвердил введение ограничений на вывоз топлива. По его словам, действующий запрет призван в первую очередь обеспечить условия для насыщения российского рынка.

    Этим летом в стране зафиксировали перебои с поставками горючего. Для стабилизации обстановки правительство приняло ряд мер, включая остановку экспорта и налоговые послабления для импорта.

    Кроме того, в начале августа власти договорились с нефтяными компаниями о снабжении независимых заправок через региональных операторов.

    Накануне Песков предупредил о риске серьезной эскалации конфликта в Йемене из-за нестабильности в Персидском заливе.

    Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке правительство продлило действие обязательных биржевых продаж топлива.

    В июле вице-премьер Александр Новак объяснял введение запрета на экспорт дизеля необходимостью увеличения поставок на автомобильные заправки.

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    14 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    КТК запустил новое выносное причальное устройство в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каспийский трубопроводный консорциум запустил новое выносное причальное устройство на морском терминале взамен разрушенного осенью прошлого года в результате атаки безэкипажных катеров.

    Каспийский трубопроводный консорциум ввел в эксплуатацию новое выносное причальное устройство взамен поврежденного, передает РИА «Новости». Монтаж оборудования завершился в августе 2026 года, после чего оно прошло успешные гидроиспытания.

    «В августе 2026 года на Морском терминале КТК завершился монтаж нового выносного причального устройства – ВПУ-2. Оборудование прошло успешные гидроиспытания и было введено в эксплуатацию», – говорится в корпоративном издании консорциума.

    Предыдущее устройство было выведено из строя в конце ноября прошлого года. Причиной стала «целенаправленная террористическая атака безэкипажными катерами» на нефтетерминал в Черном море.

    Нефтепроводная система КТК является крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона. Трубопровод длиной 1,5 тыс. километров обеспечивает более 80% нефтяного экспорта Казахстана. Среди акционеров консорциума – структуры «Роснефти», «Лукойла», «Казмунайгаза», а также Chevron, ExxonMobil и Shell.

    Ранее власти Казахстана пересмотрели целевые показатели добычи нефти из-за ударов по объектам консорциума.

    Летом текущего года компания временно останавливала прокачку сырья.

    В июле украинские беспилотники атаковали два морских танкера на выносных причальных устройствах.

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    14 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    ФАС возбудила 55 дел из-за завышения цен на топливо

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная антимонопольная служба инициировала десятки расследований на фоне роста цен на топливо, требуя от участников рынка устранить нарушения, сообщили в пресс-службе правительства.

    «На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено», – говорится в сообщении на сайте правительства России.

    На прошлой неделе служба инициировала 51 дело и направила 81 предупреждение участникам топливного рынка.

    В конце августа вице-премьер Александр Новак поручил усилить контроль за ценами на независимых автозаправочных станциях.

    В начале сентября ФАС возбудила 50 дел против участников топливного рынка.

    Ранее антимонопольное ведомство заподозрило подмосковную сеть автозаправок «Трасса» в необоснованном завышении стоимости бензина.

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