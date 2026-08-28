Полузащитник ЦСКА Кисляк получил травму в матче РПЛ

Tекст: Денис Тельманов

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк получил повреждение в первом тайме матча шестого тура Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона», передает РИА «Новости». Игра проходила в пятницу в Самаре.

На 16-й минуте встречи футболист столкнулся с полузащитником соперника Стефаном Лончаром. Кисляк упал на газон, держась за спину, после чего покинул поле в сопровождении медицинского персонала. Спустя четыре минуты вместо него в игру вступил Данила Козлов.

Ранее армейский клуб на длительный срок лишился другого центрального полузащитника – Дмитрия Баринова. В настоящий момент ЦСКА с 11 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Двадцатиоднолетний Матвей Кисляк провел 11 матчей за национальную сборную России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» с минимальным счетом.

В апреле Матвей Кисляк забил ответный гол в ворота самарских «Крыльев Советов».

В январе руководство столичного «Локомотива» договорилось о переходе Дмитрия Баринова в армейский клуб.