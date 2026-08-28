Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Россиянка Мотлох завоевала серебро на чемпионате мира по тхэквондо в Китае
Российская тхэквондистка София Мотлох стала второй на чемпионате мира в Тайюане в Китае.
Отечественная спортсменка заняла второе место в весовой категории до 62 килограммов, передает РИА «Новости».
Масштабный турнир проходит в китайском городе Тайюань. Чемпионат мира по тхэквондо официально завершится 30 августа. Важной особенностью этих соревнований стало то, что российские спортсмены выступают на международной арене с национальной символикой.
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