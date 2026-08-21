Путин подчеркнул вклад Набережных Челнов в развитие промышленности России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин направил поздравление жителям Набережных Челнов и главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи с 400-летием города, сообщает сайт Кремля.

«Вы по праву гордитесь родным городом, который прошел путь от небольшого поселения на берегу Камы до одного из крупнейших промышленных центров России, трудовыми и ратными свершениями земляков, традициями патриотизма, дружбы, межнационального согласия и взаимопонимания, передающимися из поколения в поколение. Сегодня уроженцы города плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Отечество в ходе специальной военной операции, вносят вклад в развитие российской экономики, науки, культуры», – говорится в послании российского лидера.

Российский лидер подчеркнул, что история города неразрывно связана со строительством завода «КамАЗ». Продукция этого предприятия активно используется в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленности и сельском хозяйстве, а также составляет значительную часть автопарка Вооруженных сил России.

Путин также отметил реализацию в городе важных инициатив в сфере высоких технологий, социальной инфраструктуры, транспорта, экологии, туризма, образования и здравоохранения. По его словам, в Набережных Челнах успешно воплощаются программы благоустройства, учитывающие мнение местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Набережных Челнах прошла торжественная церемония награждения ветеранов студенческих отрядов в честь 400-летия города.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин по итогам визита на завод «КамАЗ» заявил о значительном влиянии столичных заказов на развитие региональной промышленности.

Ранее президент Владимир Путин одобрил привлечение действующих военнослужащих к разработке военных автомобилей предприятия.