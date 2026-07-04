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В Татарстане вручили награды ветеранам студенческих отрядов страны
В Набережных Челнах прошла торжественная церемония награждения ветеранов студенческих отрядов, приуроченная к 400-летию города и юбилею КАМАЗа.
Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, во Всероссийском слете ветеранов приняли участие 420 делегатов из 33 регионов, среди которых были первостроители КАМАЗа и города.
Одним из ключевых событий стала церемония награждения, где министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин вручил отличившимся ветеранам знак «За развитие студенческих строительных отрядов». В своей речи он отметил, что опыт работы в стройотрядах стал для него настоящей школой жизни и важным этапом становления профессиональных навыков.
Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов также вручил благодарности представителям КАМАЗа и ветеранам движения, подчеркнув значимость вклада студотрядов в развитие промышленности и формирование индустриального центра. Он отметил, что за последние три года на КАМАЗе было трудоустроено более 6 тысяч студентов, а традиции движения продолжают передаваться следующим поколениям.
Для участников слета подготовили выставку, посвященную истории стройотрядов, и театральную постановку о прибытии первых студентов-строителей в город. Статс-секретарь Росмолодежи Денис Аширов и другие спикеры отметили, что участие в движении остается важной частью профессионального и личностного роста молодежи.
В рамках программы пройдет Всероссийский фестиваль стройотрядовской песни, а также экскурсии по памятным местам, связанным с историей КАМАЗа. Первый зампред Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил единство ценностей и традиций среди ветеранов и молодых участников движения.
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин сообщил, что только за прошлый год с участием студотрядов было выпущено 17 тыс. автомобилей, более 10 тысяч кабин и 9 тыс. двигателей. Ветераны посетят заводы и увидят, как молодое поколение продолжает их дело. Организатором события выступило Татарстанское отделение Российских студенческих отрядов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве открыли гранд-макет достижений Российских студенческих отрядов.
В прошлом году Всероссийский слет участников этого движения состоялся в Красноярске.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России учредило специальный нагрудный знак для поддержки студенческого движения.