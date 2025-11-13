За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.20 комментариев
В Красноярске торжественно открыли Всероссийский слет студенческих отрядов
В Красноярске открылся масштабный слет Российских студенческих отрядов, на котором присутствуют участники из Белоруссии, Киргизии, Армении и представители крупнейших отечественных компаний.
Мероприятие приурочено к завершению 66-го трудового сезона. Президент России Владимир Путин направил обращение к участникам, отметив, что благодаря Российским студенческим отрядам тысячи молодых людей вовлечены в ключевые отрасли экономики и активно участвуют в добровольческих проектах, а также поддерживают участников и ветеранов спецоперации, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В рамках слета прошло награждение лауреатов национальной премии «Труд крут» по 11 номинациям. Молодые люди из 89 регионов России, а также представители Белоруссии, Киргизии и Армении приняли участие в церемонии открытия, многочисленных конкурсах, фестивалях, деловых встречах и спортивных мероприятиях. Партнеры события, в числе которых «Сбер», «РЖД» и VK, организовали выставки, презентационные стенды и предоставили участникам цифровые сервисы для обмена информацией и коммуникации.
Особое внимание в 2025 году было уделено трудоустройству подростков: более 50 тыс. несовершеннолетних получили первый рабочий опыт. Российские студенческие отряды за год объединили более 400 тыс. школьников и студентов, работающих в строительстве, медицине, железнодорожной, аграрной, рыбоперерабатывающей, сервисной и производственной сферах, включая международные проекты в Египте, Турции, Бангладеш и Индии.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил: «Открытие Всероссийского слета студенческих отрядов еще раз напоминает о том, насколько важен трудовой движок молодежи для развития нашей страны. В этом году в составе отрядов работали около 400 тыс. молодых людей со всей страны по самым различным направлениям – это яркое свидетельство активной позиции молодежи, их желания вносить реальный вклад в развитие экономики и социальной сферы».
Организаторами мероприятия выступили Российские студенческие отряды, Минобрнауки, Правительство Красноярского края и Сибирский федеральный университет. Генеральными и стратегическими партнерами стали «Газпром» и VK, при поддержке «Росатома», «Россетей», Росмолодежи и других крупных компаний.