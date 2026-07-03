Bloomberg: Около 8 тыс. моряков оказались заблокированы в Ормузском проливе

Tекст: Мария Иванова

Около 8 тыс. моряков остаются заблокированными в Персидском заливе, ожидая открытия Ормузского пролива, передает Bloomberg.

По данным Международной морской организации, в общей сложности во время военного конфликта в заливе застряли порядка 11 тыс. иностранных моряков.

Капитан нефтяного танкера Абхиджит Чопра рассказал, что узнал о мирном соглашении между США и Ираном из сообщений от близких. «Когда они сказали, что Ормузский пролив открыт, мы были немного оптимистичны, что судно сможет пройти», – отметил он. Однако новости о новых атаках на танкеры принесли разочарование экипажу, состоящему из 21 человека.

Ситуация усугубляется тем, что многие моряки находятся на судах сверх сроков своих контрактов, которые обычно длятся от четырех до девяти месяцев. Замена экипажей затруднена из-за нежелания сменщиков отправляться в зону конфликта, несмотря на увеличение зарплат до 30 тыс. долларов в месяц. Некоторые страны временно прекращали выдачу виз или запрещали своим гражданам отправляться в регион.

В июне США и Иран заключили временное соглашение на 60 дней, предполагающее открытие пролива, однако Международная морская организация приостановила план эвакуации после возобновления атак. Подготовка судов к выходу в открытое море требует времени: необходимо очистить корпуса, составить планы бункеровки и провести тренировки экипажей на случай непредвиденных ситуаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация ООН приступила к эвакуации 11 тыс. заблокированных в Персидском заливе моряков.

Морской транспорт начал транзит через Ормузский пролив в рамках утвержденной программы.

После атаки иранского беспилотника на сухогруз ведомство временно свернуло масштабную спасательную операцию.