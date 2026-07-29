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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Погоня за успехом делает людей несчастными

    Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.

    15 комментариев
    29 июля 2026, 09:39 • Новости дня

    МИД Венесуэлы вручил послу Ирана ноту протеста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Венесуэлы выразили протест Ирану, вручив послу ноту из-за резких высказываний в адрес государственных институтов и руководства страны.

    В заявлении МИД говорится: «Посол Исламской Республики Иран в Венесуэле был вызван в МИД Венесуэлы для передачи ему ноты протеста в связи с уничижительными и неуместными высказываниями в адрес венесуэльских институтов и властей. В ноте содержится требование прекратить все упоминания или сравнения, подрывающие достоинство, суверенитет, институциональную целостность или доброе имя Боливарианской Республики Венесуэла», передает ТАСС.

    Правительство Венесуэлы одновременно подтвердило приверженность базовым принципам международных отношений, таким как взаимное уважение, суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела. Власти подчеркнули, что именно эти нормы международного права исторически лежали в основе связей между Боливарианской Республикой Венесуэла и Исламской Республикой Иран.

    В сообщении МИД не уточняется, какие именно заявления иранской стороны стали поводом для столь жесткого демарша Каракаса и вручения послу ноты протеста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил о сохранении внешнеполитического курса страны в беседе с послом России.

    Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Исламской Республике Иран и Боливарианской Республике Венесуэла.

    Венесуэльский МИД заявил о намерении обратиться в международные организации и запросить экстренное заседание Совбеза ООН после ночной операции США.

    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    28 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    Иран предоставил России особый режим прохода судов через Ормузский пролив
    Иран предоставил России особый режим прохода судов через Ормузский пролив
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На российские суда при проходе через Ормузский пролив будет распространяться особый режим, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим», – сказал дипломат ТАСС.

    Он уточнил, что официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств.

    «Так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», уточнил Джалали.

    Напомним, транзит коммерческих судов между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных ударов вооруженных сил США по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов из-за ситуации в Ормузе. В США заявили о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана.


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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    27 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, поддерживающие Украину, должны разделить вину за нападение украинских военных на торговый корабль в акватории Каспийского моря, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким заявлением в адрес спонсоров украинского руководства, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что поддерживающие Киев государства обязаны ответить за недавнюю агрессию.

    «Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. По сути, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», – заявил Багаи на пресс-конференции.

    Представитель ведомства посоветовал западным кураторам усилить контроль над украинским лидером во избежание глобальных последствий. Напомним, 25 июля стало известно о гибели одного члена экипажа в результате удара ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море.

    Накануне Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за атаки на судно.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары Киева по каспийским танкерам проявлением террористической деятельности.

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    28 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Иран потребовал от Украины компенсацию за удар по судну

    Аракчи призвал Украину возместить ущерб после удара по иранскому судну

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Тегеран настаивает на возмещении ущерба после атаки на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря, в результате которой погиб человек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге о необходимости компенсации ущерба, передает ТАСС.

    «Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен», – написал Аракчи в социальной сети.

    Глава МИД Исламской республики сообщил, что собеседник заверил его в непреднамеренности атаки. По словам украинской стороны, Киев не стремится к эскалации конфликта.

    Напомним, 25 июля внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в территориальных водах России. В результате инцидента погиб один член экипажа.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи потребовал от западных союзников Киева ответить за эту агрессию.

    МИД России назвал нападение на коммерческий транспорт с гражданским грузом актом агрессии.

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    27 июля 2026, 15:24 • Новости дня
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    Песков назвал опасным расширение Киевом конфликта на Иран
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расширение географии боевых действий украинского конфликта несет чрезвычайную опасность и ведет к очередному витку напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремле обратили внимание на инцидент с атакой Киева на иранское судно, повлекший гибель моряка, передает ТАСС. Песков прокомментировал ситуацию, подчеркнув серьезность происходящего.

    «Ну конечно, нельзя не видеть. Это чрезвычайно опасно, это очередной виток напряженности – надо бороться с киевским режимом», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов об опасности расширения географии конфликта.

    Напомним, украинские военные атаковали иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи потребовал от западных стран разделить вину за это нападение.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта вокруг Ирана к сдержанности.

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    27 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном

    Трамп сообщил о возможном возвращении к войне с Ираном при провале переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон активно обсуждает дипломатическое урегулирование с Тегераном, однако готов применить силу при отсутствии быстрых результатов диалога, заявил президент США Дональд Трамп.

    В интервью порталу Axios президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обозначил жесткую позицию по текущему диалогу, передает ТАСС. «Мы ведем очень интенсивные переговоры с Ираном. Если они не увенчаются успехом, мы вернемся к очень решительным военным действиям», – сказал глава государства.

    Политик подчеркнул нежелание затягивать дипломатический процесс. «Либо все произойдет быстро, либо не произойдет вовсе», – уточнил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. В июне стороны обменялись ракетными ударами.

    Американский лидер пригрозил Тегерану возобновлением атак при провале ядерных переговоров.

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    26 июля 2026, 11:58 • Новости дня
    Иранские военные остановили шесть судов в Ормузском проливе

    КСИР заблокировал шесть торговых судов в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил еще шесть судов в Ормузском проливе, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

    Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться из-за взаимных действий сторон, передает РИА «Новости». Местная гостелерадиокомпания транслировала официальное заявление: «За прошедшие 24 часа еще шесть судов после получения последнего предупреждения от КСИР были вынуждены бросить якорь и принять порядок Ирана».

    Обострение конфликта началось 8 июля, когда президент США Дональд Трамп объявил о недействительности достигнутого ранее перемирия. Американская армия провела серию атак, которые Центральное командование ВС США назвало ответом на угрозу коммерческому судоходству.

    Тегеран отреагировал жестко, нанеся ответные удары по американским базам в ближневосточном регионе. Власти страны закрыли Ормузский пролив и возложили на Вашингтон ответственность за нарушение меморандума о прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива. Позже иранские военные сообщили о подрыве двух танкеров на минах. Американское командование впервые за время обострения конфликта применило стратегические бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям.

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    29 июля 2026, 05:07 • Новости дня
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    КСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании, сообщает КСИР.

    В сообщении КСИР говорится, что нанесен удар «несколькими баллистическими ракетами по американской авиабазе и штабу Центрального командования вооруженных сил США в Иордании», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Подчеркивается, что удар стал ответом на враждебные действия США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ракетной атаке со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

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    29 июля 2026, 02:55 • Новости дня
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    В Сенате США прошло первое голосование по санкциям против России
    @ Alex Edelman/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о санкциях против России прошел первое процедурное голосование в Сенате США, сообщают информационные агентства.

    Сенат проголосовал за прекращение дебатов о переходе к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России и Ирана и преодолел требуемый порог в 60 голосов, передает РИА «Новости».

    Это решение открывает путь к началу формальных дебатов по документу, на которые по регламенту отводится до 30 часов. Вместе с тем сенаторы могут договориться о сокращении обсуждения, тогда голосование по вопросу о переходе к рассмотрению законопроекта пройдет раньше.

    Следующим шагом станет голосование о переходе к непосредственному рассмотрению текста закона. В случае его одобрения простым большинством начнется обсуждение документа, после чего Сенату предстоит еще одно процедурное голосование с порогом в 60 голосов перед окончательным решением простым большинством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители обеих партий в Сенате США достигли соглашения о расширении санкций против России по проекту покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

    Белый дом призвал включить Иран в законопроект о санкциях против России.

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    29 июля 2026, 03:54 • Новости дня
    Посол Ирана Джалали сообщил о контактах Москвы и Тегерана по атаке ВСУ на судно

    Tекст: Антон Антонов

    Российское и иранское военные ведомства поддерживают постоянный контакт по ситуации вокруг атаки Киева на иранское судно в Каспийском море, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Официальные лица двух стран находятся в постоянном контакте, как представители МИД, так и Минобороны, а также других ведомств, так как поле сотрудничества Ирана и России очень широкое», – приводит слова Джалали ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что представители всех ведомств двух стран, включая внешнеполитические и оборонные структуры, поддерживают регулярную связь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с украинским коллегой заявил о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    Российский МИД назвал атаку Киева на иранское коммерческое судно в Каспийском море актом агрессии и грубым нарушением международного права.

    Джалали заявил о сохранении за Тегераном права ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море.

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    29 июля 2026, 03:44 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    США и Саудовская Аравия нанесли удары по связанным с Ираном силам в Ираке
    @ Tiffany A. Emery/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование США и вооруженные силы Саудовской Аравии 28 июля нанесли точечные удары в Ираке по связанным с Ираном террористам, которым Корпус стражей исламской революции поручил атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру», – сообщает CENTCOM в X.

    Заявляется, что совместная атака истребителей стала ответом на более чем 30 нападений с использованием беспилотников, совершенных за последние 72 часа. В CENTCOM подчеркнули, что эти атаки на американские силы оказались безуспешными.

    Военные также отметили, что с февраля по апрель 2026 года было зафиксировано свыше 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке со стороны проиранских группировок. Командование призвало прекратить подобные действия во избежание дальнейших ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции атаковал ракетами американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Ранее американские военные впервые применили стратегические бомбардировщики B-1 для поражения иранских целей.

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    29 июля 2026, 06:14 • Новости дня
    Постпред России в Вене оценил риторику Киева об атаке на иранское судно

    Постпред в Вене Ульянов: Украина изменила риторику об атаке на иранское судно

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал изменение тональности заявлений украинской стороны после атаки на иранское судно.

    «Первые комментарии Украины по этому вопросу были довольно высокомерными. Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», – заявил Ульянов в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига призвал Тегеран прекратить поддержку действий России. При этом Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовал цель ударов по гражданским судам или людям».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал от Киева компенсации ущерба за удар по судну.

    Министерство иностранных дел России назвало нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.

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    29 июля 2026, 00:43 • Новости дня
    Глава МИД Украины Сибига призвал Иран прекратить поддержку России

    Tекст: Антон Антонов

    Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи призвал прекратить поддержку действий России.

    Украинские СМИ пишут, что Сибига заявил об «откровенном» разговоре с главой МИД Ирана. Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовал цель ударов по гражданским судам или людям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

    После атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море Тегеран заявил о недопустимости любых нападений на своих граждан и интересы.

    МИД Ирана обвинил Украину в поддержке террористических группировок в Сирии и потребовал прекратить такие действия.

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    27 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон анонсировал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по ключевым вопросам международной повестки дня и иранской проблеме.

    Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон обозначил главную тему предстоящих переговоров с Трампом, передает ТАСС. Видеозапись выступления политика у трапа самолета распространила его канцелярия.

    «Я направляюсь в Вашингтон на встречу с Трампом. Это моя восьмая встреча с ним с момента его избрания президентом США на второй срок. Как показывает мой опыт премьер-министра, в эти сложные времена необходимо действовать с большой решимостью и большой мудростью. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран», – заявил глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала его визит в Вашингтон 28 июля.

    Месяцем ранее президент США Дональд Трамп предостерег Биньямина Нетаньяху от эскалации конфликта с Тегераном.

    Сам израильский лидер назвал военную кампанию против Ирана спасением еврейского государства от немедленного уничтожения.

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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