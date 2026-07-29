Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС

Tекст: Вера Басилая

По данным FT, венгерская сторона заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Европейский союз, связанных с экономическими и социальными вопросами, передает ТАСС.

Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров, затрагивающих интеграцию в единый рынок и расширение политики.

Европейские чиновники полагают, что для сохранения поддержки Венгрии потребуется оказать на нее «политическое воздействие». Кроме того, венгерские власти выступают против ускоренного принятия Киева в сообщество.

Неназванный представитель Венгрии подчеркнул, что Киев «не должен получать более благоприятное отношение», чем кандидаты с Западных Балкан, десятилетиями ожидающие членства. Процесс переговоров разбит на 33 раздела, объединенных в шесть кластеров, и не дает гарантий приема в Евросоюз.

Ранее европейские дипломаты перенесли решение вопроса об открытии переговорных кластеров на сентябрь.

При этом Будапешт согласился на начало обсуждения третьего кластера для Молдавии.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал форсирование присоединения Киева несправедливым по отношению к странам Западных Балкан.