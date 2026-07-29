Tекст: Дарья Григоренко

Спецподразделение ФСБ России уничтожило пять диверсионных групп Вооруженных сил Украины на окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

«Антитеррористическое подразделение специального назначения «Горыныч» регионального управления ФСБ России ведет охоту на украинских диверсантов на окраинах Константиновки», – говорится в публикации.

По данным штаба, бойцы ФСБ обнаружили пять вражеских диверсионных групп, укрывшихся в домах, и нанесли по ним удар с применением самолетных дронов. Операторы «Горыныча» ликвидировали девять украинских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ ФСБ ликвидировал пять групп украинских диверсантов на окраине Константиновки.

В июне антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР.

В мае то же подразделение ликвидировало четыре диверсионно-разведывательные группы противника в Константиновке в ДНР.