Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
ФСБ ликвидировала пять диверсионных групп ВСУ на окраине Константиновки
На окраине Константиновки в ДНР спецподразделение ФСБ уничтожило несколько диверсионных групп ВСУ, укрывавшихся в жилых домах, вместе с их личным составом, сообщил штаб обороны республики.
Спецподразделение ФСБ России уничтожило пять диверсионных групп Вооруженных сил Украины на окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».
«Антитеррористическое подразделение специального назначения «Горыныч» регионального управления ФСБ России ведет охоту на украинских диверсантов на окраинах Константиновки», – говорится в публикации.
По данным штаба, бойцы ФСБ обнаружили пять вражеских диверсионных групп, укрывшихся в домах, и нанесли по ним удар с применением самолетных дронов. Операторы «Горыныча» ликвидировали девять украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ ФСБ ликвидировал пять групп украинских диверсантов на окраине Константиновки.
В июне антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР.
В мае то же подразделение ликвидировало четыре диверсионно-разведывательные группы противника в Константиновке в ДНР.