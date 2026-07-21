За сутки потери ВСУ в боях с «Северянами» превысили 290 человек

Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 140 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжили продвижение вглубь области, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Сум, Приволья, Катериновки, Храповщины, Малой Рыбицы, Малой Слободки, Турьи и Краснополья.

В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе российские штурмовые подразделения продвинулись на 21 участке до 900 м. Бои не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, селах Новая Сечь и Хотень, в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах южнее Иволжанского, а также в Краснопольском районе, включая леса и приграничное село Проходы.

На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности. Удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ пришлись по районам Харькова, Токаревки, Черноглазовки, Цуповки, Рубежного, Новоалександровки, Белого Колодезя, Колодезного, Чёрного, Должанки, Мартового, Дергачей, Золочёва, Зернового и Гуриновки.

Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. ВСУ пытались перебросить к Казачьей Лопани несколько штурмовых групп, однако в результате комплексного огневого поражения часть этих сил была уничтожена между Бугаевкой и Новой Казачьей.

Реактивные подразделения группы «Север» и российская авиация ликвидировали подготовленные к выдвижению резервы ВСУ в районах Токаревки, Черноглазовки, Золочева и Цуповки.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 14 участках до 500 м. Стрелковые бои продолжаются в селах Волоховское, Захаровка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении бои идут западнее Петро-Ивановки и в лесах у сел Артельное, Бударки и Землянки, где в районе Артельного была уничтожена группа украинских националистов, а один солдат взят в плен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 230 человек.

Весной ВСУ за сутки в боях с группировкой российских войск «Север» теряли обычно менее 200 человек.

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