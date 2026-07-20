Фестиваль Дениса Мацуева в Суздале посетили более 40 тыс. зрителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева завершился в Суздале масштабным симфоджазовым вечером под открытым небом, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

На сцене в Суздальском кремле выступили Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина, Денис Мацуев, Борислав Струлев, Екатерина Мочалова, Аркадий Шилклопер, Софья Тюрина, Андрей Иванов, Мари Карне и другие известные артисты. Прозвучали фантазии на темы произведений Баха, Грига, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Хачатуряна, а также авторские композиции участников концерта.

За десять дней фестиваль посетили более 40 тыс. человек. Концерты проходили в уникальной атмосфере старинного города: симфонические вечера прошли в Суздальском кремле, камерные – на сцене «Зарядье». Программа фестиваля включала оперные постановки, выступления ведущих российских оркестров, дирижеров и солистов мировой сцены, а также молодых исполнителей.

На фестивальной сцене выступили Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Павел Милюков, Кристоф Барати, Александр Рамм, Борислав Струлев и другие выдающиеся музыканты. Зрители услышали сочинения Бетховена, Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, Римского-Корсакова, Бруха и других композиторов.

Денис Мацуев отметил: «Каждый из концертов, которые были в Суздале, это откровение, это диалог между сценой и публикой, которая приехала со всей нашей необъятной страны и, не побоюсь этого слова, со всего земного шара: из Азии, Европы, Латинской Америки. Я благодарен всем, кто причастен к этому огромному организаторскому труду, и всех поздравляю с успехом нашего фестиваля».

Организация фестиваля проходила при поддержке полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и губернатора Владимирской области.

Следующий фестиваль пройдет с 10 по 18 июля 2027 года, сохраняя традиции и высокий уровень исполнительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева открылся в Суздале 12 июля.

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