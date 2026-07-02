На Камчатке госпитализировали спустившегося в кратер вулкана на сапе туриста

Tекст: Алексей Дегтярёв

Турист получил травму при спуске в кратер по снежному покрытию на сапсерфинге, его госпитализировали, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Проводится доследственная проверка. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства и детали случившегося инцидента на туристическом маршруте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне спасатели помогли сорвавшемуся со снежника туристу в Карачаево-Черкесии.