Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.0 комментариев
Атакованы АЗС в Житомирской области Украины
АЗС получила повреждения в Житомирской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.
Бунечко сообщил о происшествии на автозаправочной станции, передает ТАСС.
Согласно заявлению руководителя области, пострадавшая АЗС находится на севере региона.
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