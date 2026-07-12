  • Новость часаЭксперт: Удары по одесским портам кратно сократят ресурсы ВСУ
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    Канада готовит подводную угрозу для России в Арктике
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    Украинские дроны атаковали пустой танкер в Азовском море
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бандеровское чудовище выкормила Польша

    Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистской и запрещена) у дефензивы перехватил абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавшего растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чем не повинным людям.

    5 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    5 комментариев
    12 июля 2026, 12:42 • Новости дня

    Роспатент назвал лучшие российские изобретения для рыбной ловли

    Роспатент назвал лучшие российские изобретения для рыбной ловли
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты Роспатента ко Дню рыбака отобрали лучшие изобретения для ловли рыбы, среди них – инновационная приманка и устройство для сохранности улова.

    Эксперты Роспатента составили список лучших изобретений для ловли рыбы, приуроченный ко Дню рыбака, передает РИА «Новости». В перечень вошли инновационные приманки, устройства для сохранности улова и проекты судов.

    Московский разработчик Василий Иода представил уникальную приманку для мутной воды и больших глубин. Изделие состоит из светящихся бусин в форме креветки или маленькой рыбы. Они отражают свет и имитируют блеск чешуи, а специальная металлическая деталь создает привлекающую рыбу вибрацию.

    Председатель совета директоров ООО «Русская пелагическая компания» спроектировал судно, способное сохранять скорость при сильном волнении моря. Особая конструкция носа плавно рассекает волны, снижая удары по корпусу и экономя топливо. Обычно в таких условиях экипажам приходится сбавлять ход во избежание повреждений.

    Ученые из Кабардино-Балкарии разработали метод создания искусственных нерестилищ для осетровых. Конструкции из мешков с гравием и веток защищают икру и мальков от сильного течения. Петербургские специалисты, в свою очередь, придумали безопасное устройство для переноса живой рыбы из трала, снижающее риск травмирования улова даже при сильной качке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Объединенная судостроительная корпорация передала заказчику современный ярусолов-процессор «Марлин» для экологичного промысла.

    Весной в России ужесточили требования к разрешенным рыболовным снастям.

    В мае стоимость рыбы на глобальном рынке превысила две тысячи долларов за тонну.

    11 июля 2026, 19:04 • Новости дня
    Le Monde: После смены тактики ударов России в Киеве стало хуже, чем в Харькове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия сменила тактику ударов по объектам ВСУ, а украинская система ПВО не в состоянии сбивать российские баллистические ракеты, что привело к ухудшению обстановки в Киеве, пишут западные СМИ.

    С 24 мая украинская столица почти непрерывно подвергается атакам, а эффективность местной ПВО значительно снизилась. В ночь на 6 июля и утром 11 июля украинские силы ПВО не сбили ни одной ракеты, пишет французское издание Le Monde со ссылкой на западные дипломатические источники и данные украинского военного командования.

    По словам местных жителей, ситуация в украинской столице ухудшилась. «Стало хуже, чем в Харькове», – приводит издание слова местной жительницы.

    Серьезным вызовом для украинской ПВО стали новые российские реактивные беспилотники «Герань». В Воздушных силах ВСУ отмечают, что эти аппараты на данный момент составляют «от 25 до 30%» от всего числа применяемых Москвой ударных дронов.

    Кроме того российская армия изменила сам принцип построения атак, отмечает газета. Раньше удары распределялись по времени, теперь же ставка делается на максимальное насыщение и, соответственно, перегрузку систем ПВО.

    Как отмечал в субботу военный эксперт Василий Дандыкин, «мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы ПВО не смогли сбить баллистические ракеты 11 июля.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК в Киеве.

    Российская армия также поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    11 июля 2026, 19:47 • Новости дня
    Умер народный артист России Юрий Смирнов

    Актер Театра на Таганке Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Известный российский актер, народный артист РФ Юрий Смирнов ушел из жизни на 88-м году жизни.

    Народный артист России, актер труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет, передает ТАСС. О кончине известного деятеля искусств сообщил представитель культурного учреждения.

    «Ушел из жизни действующий артист нашего театра Юрий Смирнов. Обстоятельства уточняются. Ему было 87 лет», – рассказала собеседница агентства.

    Смирнов до последнего выходил на сцену, на август был запланирован спектакль, где он был задействован.

    «Никто не мог этого ожидать. Для нас это было внезапно. Юрий Николаевич умер у себя дома», – сообщили в театре.

    Ранее на 60-м году жизни умер актер Мастерской Петра Фоменко Евгений Калинцев.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    11 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Экс-депутат парламента Британии убита после выступления на телевидении

    Британского экс-депутата Энн Уиддикомб убили после эфира на стриминговом сервисе

    Экс-депутат парламента Британии убита после выступления на телевидении
    @ ADAM VAUGHAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело 78-летнего консервативного политика Энн Уиддикомб обнаружили в ее доме в английской деревне на следующий день после последнего публичного выступления.

    Бывший депутат Палаты общин британского парламента 78-летняя Энн Уиддикомб стала жертвой преступления. Женщина перестала выходить на связь днем 8 июля, не появившись в запланированном эфире телеканала Channel 5, передает ТАСС.

    Полиция графств Девон и Корнуолл начала расследование. «Мы полагаем, что нападение произошло в среду, 8 июля, примерно в 12:30 (14.30 мск). Наше расследование продвигается быстрыми темпами, мы ведем поиск подозреваемого, коим, предположительно, является белый мужчина», – заявили в ведомстве.

    Медики нашли погибшую 9 июля в ее доме на юго-западе Англии. Вечером 10 июля правоохранители задержали подозреваемого, однако утром следующего дня его отпустили. Мужчина больше не является фигурантом дела.

    Уиддикомб заседала в парламенте Британии с 1987 по 2010 год. В правительстве Джона Мейджора в 1990-е годы она занимала посты замминистра по делам занятости и замминистра внутренних дел. Политик выступала за выход Британии из Евросоюза, выступала за восстановление смертной казни для убийц и жестко критиковала пропаганду движения ЛГБТ в школах (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

    Кроме политической деятельности, Уиддикомб писала еженедельные колонки в газете Daily Express, участвовала в различных телешоу и театральных постановках. Ее последним эфиром стало выступление 8 июля в новостном шоу на стриминговом сервисе Talk, где обсуждалось решение лидера партии Reform UK Найджела Фаража сложить с себя депутатские полномочия для довыборов в округе Клактон на востоке Англии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж объявил об уходе из парламента для участия в довыборах. В мае эта политическая сила одержала победу на британских муниципальных выборах. Позже представители партии отказались возвращать украинские флаги на здания местных советов

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    11 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева

    Украинский эксперт Братчук: Россия сократила подлетное время ракет до Киева

    На Украине сообщили о сокращении подлетного времени ракет «Искандер» до Киева
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России разместили оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» в приграничных районах, что позволило существенно ускорить нанесение ударов по целям в Киеве. Об этом сообщил украинский эксперт Сергей Братчук.

    «У баллистических ракет чрезвычайно высокая скорость. (...) Поэтому время подлета теперь [составляет] около трех минут», – заявил специалист изданию «Страна.ua», передает Lenta.ru.

    По его словам, пусковые установки якобы развернуты на территории Брянской области. Из-за такого маневра российские войска смогли нанести удар по Киеву еще до срабатывания системы воздушной тревоги, поскольку комплексы предупреждения не успели своевременно отреагировать на запуск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли групповые удары по предприятиям военной промышленности в Киеве.

    Украинские военные не перехватили российские баллистические ракеты во время недавнего массированного налета.

    Ранее Министерство обороны России сообщало о применении комплексов «Искандер» для поражения украинских промышленных объектов.

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    11 июля 2026, 15:29 • Новости дня
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары высокоточным оружием по объектам в Киеве и Одесской области доказали невозможность защиты военной инфраструктуры Украины с помощью переданных западных систем, сообщили в Минобороны.

    Недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения, сообщает Минобороны в Max.

    Войска наносят результативные удары ракетами большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Это позволяет гарантированно преодолевать комплексы противоракетной обороны, которые западные страны передали Киеву.

    Особое внимание уделяется уничтожению критически важной инфраструктуры. Эффективные групповые удары приходятся по морским портам и транспортным судам, используемым для доставки иностранной военной техники. При этом поражаются даже те объекты, которые находятся под плотным прикрытием систем противовоздушной обороны.

    В субботу успешному огневому воздействию подверглись два предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице. Кроме того, серьезный урон нанесен портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти действия полностью подтверждают возможность российских сил беспрепятственно ликвидировать любые назначенные цели на всей территории противника, заключили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали предприятия военной промышленности в Киеве.

    Высокоточное оружие уничтожило киевские мощности по выпуску беспилотников.

    Российская армия поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.

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    11 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Погиб актер из «Тайн следствия» Дмитрий Брейкин
    Погиб актер из «Тайн следствия» Дмитрий Брейкин
    @ vk.com/dostoevsky_theatre

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Актер Дмитрий Брейкин, известный по роли в «Тайнах следствия», погиб в возрасте 27 лет, сообщили в театре, где он служил.

    В возрасте 27 лет погиб актер театра и кино Дмитрий Брейкин, сообщил новгородский театр драмы имени Достоевского, где он служил.

    «Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского с глубокой скорбью сообщает о гибели актера театра Дмитрия Александровича Брейкина», - говорится в сообщении театра.

    Брейкин пришел в труппу театра в 2020 году и за это время сыграл массу ярких ролей. Широкому зрителю он был известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Ментовские войны». О времени и месте прощания с актером, театр обещал сообщить позднее. По данным ряда СМИ, Брейкин погиб в Таиланде. Обстоятельства гибели не раскрываются.

    Ранее актер сериала «Бригада» Александр Высоковский погиб во время рыбалки на реке Оке.

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    11 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Военкор: Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО

    Военкор Громов: Система оповещения Украины дала критический сбой

    Военкор: Скрытность российских воздушных ударов парализует украинскую ПВО
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Система оповещения о воздушных ударах, выстроенная Западом и Украиной, дала критический сбой, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Минувшей ночью Россия нанесла удары по целям Киеве. Взрывы раздались еще до того, как в городе сработали сирены воздушной тревоги.

    «Вопреки различным техническим теориям, которые сейчас активно обсуждаются, в основе успеха этой ночной атаки лежат грамотно проведенные организационные мероприятия. Говоря простым языком, нашим войскам удалось полностью избежать утечки информации о выходе установок на пусковые позиции», – предположил военкор Федор Громов.

    В этом, по его словам, и кроется отличие данного удара от других массированных комбинированных воздушных ударов. «Когда мы готовим крупную операцию с участием стратегической авиации, кораблей и роя дронов, сохранить это в тайне практически невозможно. Противник пеленгует активность на боевых частотах дальней авиации, видит десятки косвенных признаков подготовки – и по цепочке, к сожалению, срабатывает и человеческий фактор», – рассуждает собеседник. –

    «В этот раз, судя по панике в украинских пабликах, операцию по выводу расчетов и скрытному нанесению удара провели ювелирно чисто. Никто не успел нажать кнопку тревоги, потому что никто из информаторов не знал, что удар вообще готовится».

    Заявление депутата Верховной рады Александра Федиенко о том, что теперь «ракеты могут прилететь в любую минуту», является прямым признанием серьезнейшего сбоя.

    «Это означает, что система, выстроенная Западом и Украиной, дала критический сбой именно на факторе времени. Чтобы радар обнаружил пуск, чтобы информация прошла по всей бюрократической командной цепочке ПВО до гражданской сирены, требуется определенное количество минут. В этот раз, судя по всему, мы уложились в отрезок, который меньше времени реакции зазевавшегося противника», – предположил Громов.

    Украинская система оповещения могла оказаться неспособной переработать внезапно возникшую угрозу без предварительного «звонка» от западных разведок или наземных информаторов. «Противник теперь действительно не знает, когда взлетит следующая ракета, и это парализует волю и логистику сильнее любого массированного налета», – добавил он.

    Не стоит исключать и другие версии произошедшего. Российские военные могли применить средства РЭБ, чтобы «ослепить» каналы передачи данных между радарами ПВО и гражданской системой оповещения Украины. В каких-то случаях не исключено создание «слепых зон» от разведывательных самолетов НАТО.

    «Если мы возьмем баллистику, которая, по данным мониторинговых каналов, часто запускается из наших приграничных областей, то маршрут полета ракеты до Киева – кратчайший. Где в это время находится натовская разведывательная авиация? Она висит над Балтикой, патрулирует границу с Белоруссией или воздушное пространство Прибалтики, иногда появляясь в Черном море, – продолжил собеседник. – На этом коротком приграничном отрезке натовских радаров нет, они физически не могут помочь украинской ПВО на столь короткой дистанции. Может ли их оборудование из Польши фиксировать пуски? Вероятно, какие-то технические возможности есть, но опять же – это время. Пока сигнал дойдет, пока его обработают, ракета уже будет у цели».

    Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли точные удары по стратегическим целям на Украине. В Киеве были уничтожены предприятия по производству и хранению беспилотников, а в Одесской области – объекты портовой инфраструктуры.

    В Киеве мощные взрывы раздались практически одновременно или даже до того, как в городе завыли сирены воздушной тревоги. Кроме того, украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из баллистических целей. В Верховной раде признали серьезные сбои в работе воздушной обороны.

    Минобороны заявило о способности гарантированно поражать любые украинские цели: недавние атаки продемонстрировали высокую эффективность отечественного вооружения.

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    12 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    Сенатор США Линдси Грэм умер через сутки после возвращения из Киева
    Сенатор США Линдси Грэм умер через сутки после возвращения из Киева
    @ Tom Williams/CQ Roll Call/Sipa USA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Влиятельный американский политик и союзник Дональда Трампа Линдси Грэм ушел из жизни в субботу после внезапной болезни на 72-м году жизни. Еще в пятницу он находился в Киеве, после чего вернулся в Вашингтон.

    Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года. В офисе политика сообщили, что причиной смерти стала «краткая и внезапная болезнь». В субботу вечером экстренные службы прибыли к дому Грэма на Капитолийском холме из-за остановки сердца, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что еще в пятницу Линдси Грэм находился в Киеве, а затем вернулся в Вашингтон. По данным украинских СМИ, в Киеве сенатор Грэм посетил расположенное глубоко под землей предприятие компании SkyFall, где ему продемонстрировали производимые там ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Shrike и перехватчики БПЛА P1-SUN.

    В воскресенье Дональд Трамп назвал Линдси Грэма одним из величайших людей и сенаторов, отметив, что Грэм был настоящим патриотом Америки, которого будет сильно не хватать.

    Ветеран-республиканец работал в Сенате с 2002 года, а до этого был членом Палаты представителей. В текущем году он боролся за переизбрание на пятый срок, одержав победу на праймериз в июне. Грэм был известен своей жесткой внешнеполитической позицией и поддержкой Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скончался после непродолжительной болезни.

    Накануне законодатели согласовали с администрацией Дональда Трампа обновленный законопроект об антироссийских санкциях.

    В июне политик анонсировал скорое одобрение дополнительных ограничительных мер против Москвы.

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    11 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    Захарова осудила отсутствие реакции Белграда на русофобию Стефанчука
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва с разочарованием восприняла отсутствие реакции сербской стороны на поведение спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД говорится: «Мы неоднократно говорили о том, что представители киевского режима не упускают малейшей возможности, чтобы превратить любое мероприятие в антироссийский бенефис».

    Дипломат добавила, что украинский политик максимально злоупотребил предоставленной трибуной. По ее словам, он попытался сделать враждебную пропаганду главной темой прошедшего в Белграде мероприятия.

    «Лицемерно выставляя Украину невинной жертвой «комплексной российской агрессии», он (Стефанчук) попытался переложить бремя ответственности за все те увечья и раны, которые неонацистский режим нанёс некогда процветавшей республике, на Россию. Обвинял нас в «порабощении восточноевропейцев», противодействии их европейской мечте. Отдельно прошёлся по нашим связям с Белградом: дескать, нечего сербам оглядываться на русских с позиции «младшего брата», – пояснила Захарова.

    Представитель министерства констатировала отсутствие должного ответа со стороны принимающей стороны. При этом она выразила уверенность, что общественность Сербии прекрасно понимает истинную суть нынешних руководителей на Украине, уничтожающих собственную страну по указке Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил об исключении русского языка из перечня защищаемых на Украине.

    Захарова ранее обвинила Владимира Зеленского в равнодушии к собственным гражданам.

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    11 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ

    NYT: В Германии обнаружили секретный завод по производству дронов для ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На юге Германии работает засекреченное предприятие, где собирают оснащенные искусственным интеллектом ударные беспилотники для нужд украинской армии, пишет The New York Times.

    На территории Германии функционирует тайный завод компании Helsing SE, выпускающий дроны для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Производство тщательно скрывается во избежание возможных диверсий.

    «Название компании Helsing нигде не фигурирует: руководство опасается, что завод может стать мишенью для диверсий или атак, учитывая, что тысячи собранных здесь дронов были задействованы в боевых действиях на Украине», – пишет The New York Times.

    В случае возникновения угрозы предприятие способно сменить дислокацию всего за один день.

    На объекте трудятся около ста человек, прошедших строгую проверку и подписавших документы о неразглашении. Основной выпускаемой моделью является ударный беспилотник HX-2 весом 12 килограммов, оснащенный искусственным интеллектом. Стоимость одного такого аппарата составляет порядка 17,5 тыс. евро.

    Компания Helsing SE была основана в 2021 году при финансовой поддержке венчурного фонда создателя Spotify Даниэля Эка. Одним из соучредителей предприятия выступил бывший советник немецкого министерства обороны Гундберт Шерф.

    Ранее Германия заявила о планах открыть «совместное» с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия.

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    12 июля 2026, 09:50 • Новости дня
    Минобороны назвало цели групповых ударов в портах Одессы и Черноморска
    Минобороны назвало цели групповых ударов в портах Одессы и Черноморска
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокоточное оружие и беспилотники уничтожили места хранения горючего, склады вооружений и транспортные суда украинской армии на побережье Черного моря, сообщило Минобороны России.

    В ночь на 12 июля Вооруженные силы Российской Федерации осуществили групповые удары по военным объектам, передает Минобороны. Для проведения операции применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

    Целями стали объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов. Так, в порту Одессы (государственное предприятие «Одесский морской торговый порт») уничтожены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании «Одтранс», осуществляющей перевозку грузов военного назначения.

    Кроме того, в порту Черноморска (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») поражены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов.

    Помимо береговой инфраструктуры, существенный урон нанесен транспортным средствам. В акватории Черноморска поражены два сухогруза и морской паром, обеспечивавшие логистику украинской армии. Также уничтожен патрульный катер, осуществлявший прикрытие морских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли массированный удар по портам Одесской области.

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    11 июля 2026, 20:21 • Новости дня
    Актер Сигал съязвил по поводу легитимности Зеленского

    Стивен Сигал высмеял истекший срок президентских полномочий Владимира Зеленского

    Tекст: Мария Иванова

    Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал с иронией отреагировал на упоминание статуса Владимира Зеленского, чье законное пребывание у власти завершилось более двух лет назад.

    Актер и режиссер удивился тому, что Владимира Зеленского продолжают называть главой государства, передает РИА «Новости».

    В беседе с журналистами швейцарского издания Weltwoche он отреагировал на упоминание политика соответствующим титулом. «Разве он президент? Я не знал, что он все еще президент. Прошу прощения», – сказал артист.

    Официальный срок полномочий Зеленского подошел к концу еще 20 мая 2024 года. Голосование на Украине тогда решили не проводить, объяснив этот шаг введенным военным положением и продолжающейся всеобщей мобилизацией.

    В декабре 2025 года американский политик Дональд Трамп также указывал на необходимость проведения избирательной кампании. Он охарактеризовал Зеленского как диктатора без выборов и подчеркнул падение его рейтинга до 4%.

    Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche рассказал о начале дружбы с российским президентом Владимиром Путиным.

    Он также заявил о нулевой вероятности капитуляции России на фоне расширения НАТО.

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    11 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Делегацию Качиньского освистали на мероприятиях годовщины Волынской резни

    Поляки освистали делегацию Качиньского на мемориале жертвам Волынской резни

    Tекст: Мария Иванова

    Десятки тысяч участников траурной церемонии в польской Домоставе встретили гулом и нецензурной бранью депутатов от оппозиционной партии «Право и справедливость» при возложении венков.

    Десятки тысяч человек собрались у памятника жертвам украинских националистов, где состоялось богослужение и было зачитано обращение президента Польши Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости». После официальной части политические силы начали возлагать венки к мемориалу.

    Когда диктор объявил выход депутатов от партии «Право и справедливость», собравшиеся начали громко свистеть. В адрес политиков и их лидера Ярослава Качиньского посыпались оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики.

    При этом появление председателя праворадикальной «Конфедерации польской короны» Гжегожа Брауна вызвало у толпы воодушевление. Ранее лидер партии неоднократно отличался ксенофобскими заявлениями, за которые прокуратура пыталась привлечь его к ответственности.

    Траурные акции проходят по всей стране в память о массовых убийствах польского населения украинскими националистами в 1939-1945 годах. Пик расправ пришелся на 1943-1945 годы. Варшава официально признала эти события геноцидом, возложив ответственность на ОУН-УПА (экстремистские запрещенные в РФ организации).

    В субботу Навроцкий назвал прославление бандеровцев призывом к новой резне.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал появление в Варшаве стены памяти жертв Волынской резни.

    Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память погибших поляков.

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    12 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Умер американский сенатор Линдси Грэм

    Американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался после болезни

    Умер американский сенатор Линдси Грэм
    @ Felix Harhager/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор США Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) скончался после непродолжительной внезапной болезни, сообщает офис сенатора.

    О смерти государственного деятеля сообщили представители его аппарата в социальной сети X, передает РИА «Новости». «Вечером в субботу 11 июля сенатор США Линдси Грэм скончался от непродолжительной и внезапной болезни», – отмечается в официальном заявлении.

    Ранее американский законодатель был официально внесен властями Российской Федерации в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг внес американского политика в перечень террористов и экстремистов.

    В прошлом году сенатор пригрозил Москве сменой санкционных правил.

    Месяцем ранее американская администрация обсуждала с ним формулировки нового законопроекта для расширения ограничений против России.

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    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


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