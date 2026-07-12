Спасатели достали утонувший в Неве автомобиль

Le Monde: После смены тактики ударов России в Киеве стало хуже, чем в Харькове

Tекст: Елизавета Шишкова

С 24 мая украинская столица почти непрерывно подвергается атакам, а эффективность местной ПВО значительно снизилась. В ночь на 6 июля и утром 11 июля украинские силы ПВО не сбили ни одной ракеты, пишет французское издание Le Monde со ссылкой на западные дипломатические источники и данные украинского военного командования.

По словам местных жителей, ситуация в украинской столице ухудшилась. «Стало хуже, чем в Харькове», – приводит издание слова местной жительницы.

Серьезным вызовом для украинской ПВО стали новые российские реактивные беспилотники «Герань». В Воздушных силах ВСУ отмечают, что эти аппараты на данный момент составляют «от 25 до 30%» от всего числа применяемых Москвой ударных дронов.

Кроме того российская армия изменила сам принцип построения атак, отмечает газета. Раньше удары распределялись по времени, теперь же ставка делается на максимальное насыщение и, соответственно, перегрузку систем ПВО.

Как отмечал в субботу военный эксперт Василий Дандыкин, «мы видим классическую схему: дроны перегружают ПВО, выявляя позиции, а высокоточные ракеты и баллистика довершают работу по критической инфраструктуре».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы ПВО не смогли сбить баллистические ракеты 11 июля.

Минобороны сообщало, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК в Киеве.

Российская армия также поразила логистические узлы ВСУ в портах Черноморск, Южный и Измаил.