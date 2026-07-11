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Российские баскетболистки разгромили соперниц в Лиге наций
Женская сборная России по баскетболу 3х3 победила в Лиге наций в Китае
Женская молодежная сборная России по баскетболу 3х3 одержала три победы в пятый день соревнований юниорской Лиги наций в Китае.
Российские баскетболистки в возрасте до 21 года успешно выступили на турнире в китайском Таншане, передает ТАСС.
В субботу национальная команда обыграла соперниц из Монголии со счетом 16:9, Катара – 21:4 и Китая – 20:14.
Мужская сборная также показала достойные результаты, одержав две победы над командами Китая (21:16) и Казахстана (21:6). Однако в заключительном матче дня российские баскетболисты уступили сборной Монголии со счетом 18:21.
Соревнования продлятся до 12 июля, а победитель определится по сумме набранных очков за все дни. Победители 18 конференций получат путевки на Кубок мира среди игроков до 23 лет, который пройдет в сентябре в Китае.
Даже в случае победы российской сборной ее участие в Кубке мира пока не гарантировано, окончательное решение примет Международная федерация баскетбола. Это первый турнир для российских молодежных команд 3х3 после снятия ограничений в апреле, спортсмены выступают под национальным флагом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация баскетбола допустила российские юношеские команды по баскетболу 3х3 к участию в Лиге наций под национальным флагом.
Совет Международной федерации гандбола одобрил участие российских юниорских сборных в международных соревнованиях.
Международная федерация волейбола также приняла решение о возвращении молодежных команд России на турниры.