Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
Кремль спросили о переговорах Зеленского с Уиткоффом и Кушнером
Песков: США не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским
Американская сторона пока не ознакомила Москву с содержанием беседы спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Вашингтон еще не доводил до российской стороны подробности состоявшегося разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Беседа, со слов журналиста Axios Барака Равида, состоялась в понедельник, 8 июня.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакт произошел совсем недавно. «Он же только что был, пока не доводили», – пояснил представитель Кремля.
Позднее Песков уточнил, что американские переговорщики оперативно проинформируют Москву о содержании диалога, если в нем прозвучали значимые предложения. По его словам, передача информации состоится быстро, если в разговоре были зафиксированы новации, требующие внимания России.
Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Кремль выразил готовность принять американских переговорщиков по Украине в Москве.