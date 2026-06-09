Верховный суд разрешил Сбербанку не платить за бренд PayQR

Tекст: Алексей Дегтярёв

Разработчик платежной системы PayQR требовал взыскать средства за предполагаемое нарушение прав на свои знаки обслуживания, передает РИА «Новости».

Судья Алексей Якимов, изучив кассационную жалобу истца, не нашел оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. Изначально, в 2024 году, компания «Фит» пыталась отсудить около 2,9 млрд рублей за использование банком обозначений «Плати QR» и SberPay QR.

Суд первой инстанции иск отклонил, указав, что аббревиатура QR является общепринятым термином для электронных платежей. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил требования, взыскав 1,4 млрд рублей и запретив использование ряда обозначений. Позже Суд по интеллектуальным правам отменил это решение.

«Суд первой инстанции установил отсутствие сходства знаков обслуживания истца и используемых ответчиком спорных обозначений, широкое использование спорных обозначений банком, исключающие все возможные сомнения в отсутствии вероятности их смешения в гражданском обороте», – постановила кассационная инстанция.

Вскоре после этого полномочия судей апелляционной инстанции, вынесших решение против банка, были прекращены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Девятый арбитражный апелляционный суд обязал Сбербанк выплатить компании ФИТ более 1,4 млрд рублей.