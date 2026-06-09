В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).0 комментариев
В Харькове после серии ночных взрывов повреждено промышленное предприятие
Мощные ночные удары по восточной части Украины привели к серьезным разрушениям инфраструктуры завода в Харькове, включая ремонтные цеха и служебный транспорт.
В результате инцидентов на востоке Украины серьезный урон получило местное промышленное предприятие, передает ТАСС. Информацию о разрушениях официально подтвердили в офисе генерального прокурора страны.
Согласно опубликованным данным, пострадали производственные помещения и специализированный ремонтный цех. Кроме того, зафиксированы повреждения технического оборудования и различных транспортных средств, находившихся на территории объекта.
В ночь на вторник поступали многочисленные сообщения о взрывах в черте города. Точный масштаб нанесенного ущерба в настоящий момент устанавливается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пятого июня в административном центре региона раздался громкий хлопок.
В апреле на территории города также произошел взрыв.
Осенью прошлого года специалисты зафиксировали повреждения на местном предприятии теплогенерации.