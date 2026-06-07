Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.9 комментариев
В России разработали инновационные методы лечения опухоли мозга
Российские ученые разработали уникальную методику терапии рака головного мозга, которая позволяет точечно доставлять лекарство и превращать злокачественные клетки в здоровые, сообщили в Минобрнауки.
В Министерстве науки и высшего образования уточнили, что междисциплинарный коллектив ученых и медиков предложил инновационные подходы к диагностике и лечению глиомы головного мозга, передает РИА «Новости».
Наибольшую эффективность в диагностике показал метод ПЭТ/КТ с применением радиофармпрепарата из радиоактивных аптамеров. При внутривенном введении они притягиваются к опухоли и специфически ее подсвечивают.
Для терапии применялись аптамеры, связанные с противоопухолевыми молекулами. Это позволяет доставлять лекарство непосредственно к клеткам глиомы. Разработки повышают чувствительность опухоли к лучевой терапии и предотвращают поражение здоровых тканей.
Профессор РАН Галина Павлова рассказала о перепрограммировании патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby. Молекулы превращают опухолевые клетки в безопасные. Препараты уже подтвердили свою эффективность и готовятся к доклиническим испытаниям.
Работа проходила в рамках гранта Минобрнауки.
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