Россиян предупредили о начале сезона активности змей

В ряде регионов России начался сезон повышенной активности змей

Tекст: Дарья Григоренко

Страховые компании уже фиксируют инциденты в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях, передает РИА «Новости».

«С наступлением теплого сезона к привычным рискам добавилась еще одна опасность – змеи. В ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся», – подчеркнули представители компании.

Начальник управления выплат по личному страхованию Полина Григорьева посоветовала при укусе немедленно обращаться к врачам. Пострадавшему нужно меньше двигаться для замедления распространения яда, а пораженную конечность следует держать ниже уровня сердца. Также необходимо снять все сдавливающие предметы во избежание отеков.

Специалист категорически запретила прижигать раны, накладывать жгуты или пытаться отсосать яд.

Чаще всего от нападений страдают женщины во время садово-огородных работ и прогулок. Самая крупная компенсация за лечение после интоксикации составила 45 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая житель Турции случайно ранил пятерых человек при попытке застрелить змею.

Врач-терапевт посоветовала брать на природу антигистаминные препараты для защиты от аллергических реакций на укусы.

В прошлом году подмосковная дачница попала в больницу с сильным отеком после нападения гадюки.