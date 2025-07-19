Гадюка укусила дачницу в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

Жительница Подмосковья была госпитализирована после укуса гадюки, передает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Женщина переносила посуду на своем дачном участке и случайно наступила на змею, которая укусила ее за ногу и сразу же скрылась.

После происшествия у пострадавшей начался сильный отек и появилась резкая боль. Несмотря на тяжелое самочувствие, она самостоятельно добралась до токсикологического отделения Института Склифосовского в Москве. Врачи госпитализировали пациентку и назначили ей необходимое лечение.

В Москве и Подмосковье фиксируется резкий рост числа случаев, когда жители избавляются от домашних змей, приобретенных и подаренных на год Змеи.

Дезинфектор рекомендовал регулярно убирать мусор и траву, чтобы очистить дачный участок от змей.