Дезинфектор рассказал, как вытравить змей на дачном участке

Tекст: Татьяна Косолапова

«Змеи – это пресмыкающиеся, которые не стремятся к контакту с человеком. Однако при определенных условиях создается благоприятная среда для их размножения. Если избавиться от змей на близлежащей территории невозможно, то можно защитить свой участок от их проникновения», – говорит Меньшиков.



В первую очередь, говорит специалист, необходимо провести масштабную уборку своего участка. Территория не должна быть захламлена стройматериалами, досками – именно в таких влажных и прохладных местах, которые образуются под этим хламом, и любят жить змеи. Кроме того, необходимо обеспечить защиту от внешнего свободного проникновения на участок – заделать все щели и дыры в заборе, а также засыпать ямы под ним.



Затем можно провести химическую обработку территории, продолжает собеседник. Она не только разрушит благоприятную среду для размножения змей, кладки их яиц, а также уменьшит кормовую базу для пресмыкающихся.



По словам Меньшикова, в хозяйственных магазинах можно приобрести разного рода сыворотки и концентраты от змей, которые необходимо в соответствии с инструкцией развести с водой и распылить в оврагах и других проблемных зонах на участке и вокруг него. Существуют и порошковые составы, которые хорошо работают на влажных участках, отлично впитываются и создают надежную защиту от змей. Самостоятельно работать со специальными препаратами, которые используются в борьбе со змеями и прочими вредителями, при отсутствии соответствующего опыта специалист не рекомендует.

«Лучше, конечно, после того как устранили щели и дыры, а также полностью убрали территорию, обратиться в специализированную компанию. Тем более, что обработку специалисты проведут не только на вашей территории, но и вокруг, чтобы создать реальный и эффективный барьер», – делится дезинфектор. При этом эксперт подчеркивает, что регулярная обработка территории от змей повышает уровень защиты. Однако полностью исключить риск появления этих рептилий вновь нельзя.

Ранее Меньшиков рассказал, как избавиться от мышей, которые поселились в дачном доме в зимний период.