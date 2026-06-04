Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Делегация КНДР прибыла на экономический форум в Петербурге
Делегация Корейской Народно-Демократической Республики прибыла на ПМЭФ.
Северокорейская делегация посетила Петербургский международный экономический форум, передает РИА «Новости». На площадке мероприятия гости из азиатской страны ознакомились с выставочными экспонатами.
Представители КНДР проявили интерес к отечественному автомобилю Aurus Senat и внимательно его осмотрели. При этом члены делегации предпочли воздержаться от каких-либо комментариев для прессы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне у входа в выставочный комплекс «Экспофорум» в Петербурге появился государственный флаг КНДР.
В феврале 2024 года президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль Aurus.