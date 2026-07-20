Верховный суд отклонил жалобу актрисы Трояновой на статус иноагента

Верховный суд отказался снимать статус иноагента с актрисы Яны Трояновой

Tекст: Мария Иванова

Верховный суд РФ отказался передавать жалобу актрисы Яны Трояновой, признанной Минюстом иноагентом, для рассмотрения в судебном заседании, передает РИА «Новости».

Она пыталась обжаловать статус в высшей инстанции после того, как кассационный суд отклонил ее предыдущее обращение.

«Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», – говорится в судебных материалах. Причины такого решения не уточняются.

В ходе рассмотрения кассации артистка настаивала на том, что никогда не получала иностранной поддержки и не находилась под влиянием из-за рубежа.

В ноябре 2025 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Троянову к восьми годам колонии. Ее признали виновной в уклонении от обязанностей иноагента и призывах к террористической деятельности. Ей также запретили администрировать сайты в течение четырех лет и назначили штраф в размере 250 тыс. рублей.

Кроме того, весной Мосгорсуд признал законным штраф в 50 тыс. рублей, назначенный Трояновой за непредоставление отчетов о своей деятельности.

Актриса была внесена в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года, а позднее включена в перечень террористов и экстремистов.

Замоскворецкий суд Москвы весной 2024 года отклонил иск артистки о снятии статуса иностранного агента.