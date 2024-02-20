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    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Авдеевка так важна

    Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!

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    20 февраля 2024, 09:11 • Новости дня

    Песков подтвердил сообщение о подарке Путина лидеру КНДР

    Песков: Ким Чен Ын получил в подарок Aurus

    Tекст: Ольга Никитина

    Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну был подарен автомобиль Aurus, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сказал об этом РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики 18 февраля получил в подарок от президента Владимира Путина автомобиль российского производства.

    Между тем власти Республики Корея раскритиковали Ким Чен Ына за получение подарка от российской стороны. По словам сотрудника министерства объединения Южной Кореи, российский автомобиль Aurus относится к классу люкс, а потому получение подарка, как утверждает южнокорейская сторона, может нарушать резолюции Совбеза ООН, передает ТАСС.

    18 февраля 2024, 10:30 • Новости дня
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти, заявил российский лидер Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону.

    Как указал глава государства, и для российских, и для зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для России «все, что происходит на украинском направлении», передает ТАСС.

    По мнению Путина, для Запада это улучшение своего тактического положения, а для России – это судьба, это вопрос жизни и смерти. «Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить», – подчеркнул он.

    Российский лидер, отвечая на вопрос, воспримут ли в западном сообществе эту часть беседы, отметил, что американской аудитории будет непросто понять «историческую часть» его интервью Карлсону. «Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев», – уточнил президент.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что американское общество живет в полной информационной блокаде, на это указывает прозрение, которое наступило после интервью Карлсону.

    В минувшее воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что историческая часть интервью Путина Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которых она заинтересует.

    Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Карлсону.

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    20 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

    Сестра Ким Чен Ына поблагодарила Путина за подаренный лидеру КНДР автомобиль российского производства

    Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон поблагодарила президента России Владимира Путина за подаренный ее брату автомобиль российского производства.

    Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Однако ТАСС напоминает, что во время визита в Россию в сентябре прошлого года лидер КНДР осмотрел Aurus.

    «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную машину российского производства президент РФ Владимир Владимирович Путин», – передает РИА «Новости» сообщение ЦТАК.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный.

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    17 февраля 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин после доклада Шойгу в Кремле поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны Сергея Шойгу об освобождении российскими войсками Авдеевки поздравил военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Путин «в Кремле выслушал доклад» Шойгу и «поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», передает РИА «Новости».

    Минобороны России опубликовало телеграмму, направленную Путиным генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командует освободившей город группировкой российских войск «Центр».

    В телеграмме указывается, что в боях отличился ряд соединений и воинских частей: «30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; первой отдельной мотострелковой бригады, девятой отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, десятого танкового полка первого армейского корпуса; шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии».

    Путин объявил благодарность всем войскам, которые под руководством Мордвичева принимали участие в боях за Авдеевку. Благодарность объявлена «за отличные боевые действия». «Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» – заявил в телеграмме Путин.

    Напомним, Шойгу в Кремле доложил главе российского государства о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР. В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих. Российские войска осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

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    17 февраля 2024, 23:02 • Новости дня
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР, сообщило ведомство.

    Указывается, что город освободила от вооруженных сил Украины группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. «Центр» продолжает наступление в ДНР. Минобороны отметило в Telegram, что Авдеевка была «мощным оборонительным узлом» ВСУ.

    Минобороны подчеркивает, что освобождение Авдеевки отодвигает линию фронта от Донецка, это дает возможность «существенно обезопасить его от террористических ударов» ВСУ. «Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города», – сказано в сообщении.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки, интенсивные бои за которую продолжались с осени.

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    19 февраля 2024, 18:54 • Новости дня
    В России подешевели самые популярные авто с пробегом

    В России три четверти самых популярных авто с пробегом подешевели в январе

    В России подешевели самые популярные авто с пробегом
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В прошлом месяце три четверти автомобилей с пробегом стали дешевле, сроки продаж выросли в полтора раза в среднем, говорится в исследовании «Открытие авто» на основе данных «Автохаба».

    В авторетейле три четверти из топ-20 самых востребованных автомобилей в январе подешевели, сильнее всего упала цена на Lada Niva Travel, он стал дешевле на 7% по сравнению с декабрем 2023 годом, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

    В абсолютных цифрах больше всего подешевел седан BMW 5-й серии, он стал дешевле на 136 тыс. рублей, или 2,3% в среднем. Renault Duster стал дешевле на 3% за месяц, более чем на 2% подешевел кроссовер Kia Sportage. Похожую динамику показала Lada Vesta.

    В топ-10 других моделей, которые подешевели, оказались BMW 3-й серии и BMW X5, Toyota LC Prado и Toyota RAV-4, Nissan Qashqai, Kia Rio, Mercedes-Benz E-класса, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander.

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    18 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: История российской государственности глубже, чем норманская теория

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норманская теория происхождения российской государственности является лишь одной из версий, на самом деле история российского государства глубже, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

    Путин отметил, что приведенная им в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону норманская теория – «это только одна из теорий», передает ТАСС.

    «Насколько мы знаем, Михаил Васильевич Ломоносов придерживался другой точки зрения, критиковал эту норманскую теорию», – напомнил президент, отметив, что, скорее всего, великий русский ученый был прав в том, что «государственность российская зарождалась раньше или зародилась раньше».

    «Если даже придерживаться норманской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже», – сделал вывод Путин.

    Ранее российский лидер Владимир Путин комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону, заявил, что ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти.

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    18 февраля 2024, 15:47 • Новости дня
    В Госдуме рассказали, можно ли не платить транспортный налог за неиспользуемые автомобили

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, обязана ли организация уплачивать транспортный налог в отношении неисправных транспортных средств, которые давно не используются в хозяйственной деятельности.

    По его словам, обязанность по уплате транспортного налога ставится в зависимость от регистрации транспортного средства, а не от фактического его использования, передает РИА «Новости».

    Говырин добавил, что если за организацией числится транспортное средство, не снятое с учета в органах ГИБДД, то она обязана уплачивать за него транспортный налог.

    По его словам, в случае утилизации автомобиля в связи с его полным износом никогда не предоставляйте в ГИБДД поддельный акт об утилизации, при этом утилизировать машину можно в обычном пункте приема металла, в котором выдают такую справку, либо в специальном пункте утилизации.

    Депутат уточнил, что прекращение регистрации в связи с утратой производится, если вы, например, утопили машину в водоеме и не нашли ее на дне.

    Ранее в России предложили освободить многодетных от транспортного налога.

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    19 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин передал Ульяновский завод в управление Росимуществу

    Путин подписал указ о передаче в Росимущество Ульяновского станкостроительного завода

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин передал все 100% акций Ульяновского станкостроительного завода во временное управление Росимущества.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Документ дополняет список активов, подпадающих под временное управление на фоне санкций, передает ТАСС.

    Отмечается, что теперь в перечень включен такой пункт: «100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский станкостроительный завод», принадлежащих «Гильдемайстер Бетайлигунген Гмбх». При этом, по данным «Спарк», компании «Гильдемайстер» принадлежат все 100% акций завода.

    Напомним, в апреле российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому во временное управление Росимущества были переданы доли зарубежных акционеров в российских «дочках» международных холдингов «Юнипро» и «Фортум». Мера была принята в ответ на недружественные шаги Запада в отношении России.

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    17 февраля 2024, 15:09 • Новости дня
    Путин назвал создание Газпрома спасением газопромышленного комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское руководство в 1993 году приняло стратегически верное решение о создании компании Газпром, так как это дало возможность сохранить единый газопромышленный комплекс в стране, заявил президент России Владимир Путин.

    «Создание Газпрома позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса. И за прошедшие годы мы не раз убеждались в обоснованности и выверенности этого решения», – сказал российский лидер, поздравляя компанию с 31-летием, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что Газпром ведет деятельность «в интересах развития страны, обеспечения ее энергетической безопасности». Он также отметил, что «Газпром» является одним из мировых лидеров в газовой отрасли.

    «Сегодня Газпром ставит перед собой самые амбициозные цели, несмотря на все внешние вызовы, осваивает перспективные глобальные рынки, подтверждает репутацию надежного поставщика, позиции одного из мировых лидеров в газовой отрасли», – сказал он.

    В январе Газпром обновил исторический рекорд суточных поставок по системе газоснабжения.

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    18 февраля 2024, 13:34 • Новости дня
    Минченко оценил перспективы кандидатов в президенты на увеличение поддержки
    Минченко оценил перспективы кандидатов в президенты на увеличение поддержки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Патриотический электорат консолидируются вокруг фигуры кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Это тенденция может быть продолжена, в том числе после военных успехов в ходе СВО и взятия Авдеевки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее ВЦИОМ и ФОМ опубликовали результаты соцопросов по предстоящим выборам президента.

    «Показатели кандидатов второго эшелона находятся в зоне погрешности, многое будет зависеть от их вовлеченности в избирательную гонку. Какие у них есть варианты дополнительного набора электората? Кандидат КПРФ Николай Харитонов ведет очень традиционную для КПРФ кампанию, но при этом без огонька», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Да и сама фигура Харитонов, в общем-то, достаточно серая. Я думаю, что вариант КПРФ – это максимальная мобилизация своих традиционных избирателей без попыток выйти за ее пределы. Харитонову нужно мобилизовать хотя бы ядро партийного электората», – указал собеседник.

    «Что касается кандидата ЛДПР Леонида Слуцкого, то он логично сделал ставку на электорат или даже на раскрученный бренд Владимира Жириновского, переживающий перепозиционирование: думали, шут, оказался мудрец, который многое предсказал. Привязка к образу Жириновского работает. Собственно, и агитационная модель сейчас у ЛДПР ровно такая же, как у Жириновского – агитационные автобусы, поездки по регионам и так далее», – пояснил спикер.

    «Но я думаю, что проблема ЛДПР в том, что они работают в основном на патриотический электорат, который, по сути, поддерживает в первую очередь самовыдвиженца Путина. И рейтинговая просадка Слуцкого по результатам этой недели, я думаю, связана именно с этим. У всех возникает вопрос: а где «уникальное торговое» предложение Слуцкого?» – отметил эксперт.

    «Сейчас патриотические избиратели консолидируются вокруг фигуры кандидата Путина. Я думаю, что эта консолидация может быть продолжена, в том числе после военных успехов в ходе СВО и взятия Авдеевки. И Путин, на мой взгляд, может набрать более 80%. Это вполне реалистичный сценарий. Тут и патриотическая составляющая, и понимание избирателей, что во время такого масштабного противостояния нет смысла менять Верховного главнокомандующего», – добавил аналитик.

    «Кандидат партии «Новые люди» Владислав Даванков целенаправленно работает с молодежью, с жителями крупных городов, со средним классом. Эта его обаятельная кампания с элементами хайпа, вирусности, со ставкой именно на личность самого молодого кандидата дает свои результаты. Хотя, я думаю, пока это все в пределах статистической погрешности. Недельная волатильность пока ни о чем не говорит. Даванкову надо работать на повышение узнаваемости фамилии и партии», – считает спикер.

    Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовали результаты социологических вопросов по теме предстоящих выборов президента России.

    Опрос ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на сайте компании, показал рост уровня информированности граждан о предстоящих выборах: 82% верно назвали месяц и год/время года и год их проведения (+ 1 п. п. за неделю), 4% – только год. Намерение принять участие в выборах выразили 63% опрошенных (+1 п. п. за неделю), 14% ответили, что скорее примут участие.

    Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Путина заявили 79% электорально активных россиян (+4 п. п. за неделю), за Даванкова – 4% (-1 п. п. за неделю), Харитонова – 4%, Слуцкого – 2% (-2 п. п. за неделю).

    Между тем 74% респондентов ФОМ дали правильный ответ на вопрос, когда пройдут выборы президента России, следует из сообщения на сайте Фонда. Неправильный ответ дали 4%, 17% участников опроса с ответом затруднились. Участвовать в выборах намерены 83%, из них 57% совершенно точно планируют участвовать. Не планируют участвовать в выборах 13% опрошенных.

    За Путина готовы проголосовать 74% опрошенных. Из тех, кто намерен принять участие в выборах, за его кандидатуру высказались 81%. За Харитонова готовы отдать голос 3% респондентов, за Слуцкого – 3%, за Даванкова – 2%.

    Опрос ВЦИОМ проводился 15 февраля методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. В поквартирном опросе ФОМ, который проводился с 9 по 11 февраля, приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 субъектов России.

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    18 февраля 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин назвал Турцию самым надежным энергопартнером

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турция оказалась наиболее надежным партнером России в газовой сфере, после частичного отказа Германии от российского топлива, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Видео опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. «Самые надежные партнеры оказались турки. Вот через «Турецкий поток» [газ поступает в Европу]», – обратил внимание Путин, передает ТАСС.

    Он также добавил, что германские власти сейчас заняты внутриполитической борьбой, однако очевидно, что их политика наносит ущерб экономике ФРГ. «Там идет достаточно сложная внутриполитическая борьба. Кто там на что пытается сделать ставку, для того чтобы кому-то удержаться у власти – кому-то к ней прийти, – отметил глава государства. – Иногда со стороны это сложно не то чтобы уследить – вникнуть в суть, в ткань происходящего непросто. Поэтому я бы не стал давать каких-то оценок».

    «В конце концов, все зависит только от решения правительства Германии. «Северный поток – 2» – одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. «Северный поток – 1» разрушен, повреждена одна нитка, по-моему, «Северного потока – 2», но одна-то работает», – заметил президент. «Но «Северный поток – 2» можно [запустить]? Можно! Вентиль открутите, скажите: «Мы хотим получать». Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят», – подчеркнул российский лидер.

    «Утрачивается или уже утрачена конкурентоспособность, в связи с тем что она выстроена была на относительно <…> дешевых российских энергоносителях. Хотя даже когда они были относительно дешевыми, все равно мы говорили, что это слишком дорого», – напомнил Путин. Сейчас же, «пожалуйте бриться – теперь триста с лишним долларов за тысячу кубов», указал президент РФ.

    Тем не менее, по его словам, экономика Германии устойчива: она «способна долго существовать и развиваться – и здесь никакой катастрофы не будет». «Фундаментальные основы немецкой, европейской экономики очень серьезные, основательные», – отметил российский лидер.

    Ранее власти Германии сообщили, что позиция федерального правительства ФРГ по вопросу о возможности сертификации «Северного потока – 2» не изменилась – сертификация не рассматривается.

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    20 февраля 2024, 05:51 • Новости дня
    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию

    Делегация Министерства рыбного хозяйства КНДР отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по рыболовству

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация КНДР во главе с заместителем министра рыбного хозяйства Сон Сон Гуком отправилась в Россию на заседание совместной комиссии по сотрудничеству в сфере рыболовства, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Кроме того, в Москву из Пхеньяна отправился министр информационных технологий Чжу Ен Иль для участия в форуме, посвященном цифровому суверенитету, и делегация во главе с заместителем министра физкультуры и спорта О Гван Хеком, которая должна подписать протокол об обменах с Россией в сфере спорта в 2024 году, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что во второй половине 2023 года оживились двусторонние обмены России и КНДР. Так, в сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию, а в октябре состоялась поездка главы российского МИД  Сергея Лаврова в КНДР.

    15 ноября в Пхеньяне прошло десятое заседание межправительственной комиссии КНДР и России по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    В феврале делегация Трудовой партии Кореи отправилась в Москву на форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Также в этом месяце Россию посетили агротехники из КНДР.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

    Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком».

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    19 февраля 2024, 20:20 • Новости дня
    Политолог: За прошедшие десять лет севастопольцы убедились в правильности возращения в Россию

    Политолог Григорьев: Для жителей Севастополя вопрос исторической памяти всегда был принципиальным

    Политолог: За прошедшие десять лет севастопольцы убедились в правильности возращения в Россию
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    За последние десять лет Севастополь преобразился до неузнаваемости. Россия готова вкладываться в его развитие, для президента это бесспорный приоритет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

    «После возвращения в состав России Крым и Севастополь по-настоящему преобразились. Украина, будем честны, совсем не занималась регионом. Денег на его развитие выделялось мало. Делалось это сознательно, ведь в Киеве понимали – местное население нацелено на взаимодействие с Москвой», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

    «И за последние десять лет жители Крыма и Севастополя в полной мере убедились в правильности своего выбора. Полуостров и город буквально расцветали у них на глазах. Разумеется, добиться такого ошеломляющего результата без пристального внимания со стороны президента не удалось бы. Для Владимира Путина развитие этих территорий является безоговорочным приоритетом», – подчеркивает он.

    «Кроме того, принципиальным вопросом для жителей Севастополя всегда была необходимость сохранения исторической памяти. Воссоединение с Россией само по себе придало этому колоссальный импульс. Здесь традиции связи с Москвой чтут и ценят. Уже сейчас планируется множество мероприятий к 80-й годовщине освобождения Севастополя от нацистских захватчиков», – резюмирует Григорьев.

    В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В ходе беседы глава региона рассказал об итогах развития за 2023 год. По его словам, собственные доходы бюджета составили 27,8 млрд рублей. В сравнении с 2020 годом прирост по данному показателю составил 67,5%.

    «Это получилось почему? Потому что была легализация туристической отрасли во время ковида за счет мер поддержки, это работа с имуществом, с инвентаризацией имущества, с малым и средним бизнесом, это упрощенная система налогообложения. Хотя сейчас мы тоже им дали дополнительные льготы с учетом кризисных явлений. Тем не менее экономика «обеляется», и непосредственно собственные доходы Севастополя растут», – подчеркнул Развожаев.

    Кроме того, он отметил и рост населения. По его словам, в настоящий момент в городе зарегистрированы 561 тыс. человек. При этом уровень безработицы в регионе составляет лишь 2,6%. Президент отметил, что эта цифра ниже средних значений по стране.

    Особое внимание было уделено и грядущему празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Путин пообещал, что инициирует создание оргкомитета по проведению торжественных мероприятий. Развожаев в свою очередь попросил главу государства дать поручение осуществить выплаты из президентского фонда для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону города.

    Напомним, советские войска освободили Севастополь в ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года. Войскам 4-го Украинского фронта удалось разгромить остатки 17-й германской армии. Ключом вражеской обороны стала Сапун-гора, за которую велись ожесточенные бои.

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    19 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Путин поручил изучить вопрос досрочного выхода на пенсию медикам из частных клиник

    Путин поручил кабмину изучить вопрос досрочного выхода на пенсию медикам из частных клиник

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство России до 1 апреля должно изучить вопрос досрочного выхода на пенсию для медработников из частных учреждений, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    «Рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учетом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», – приводит распоряжение ТАСС.

    Ранее сообщалось, что правительству России необходимо уделить особое внимание поддержке семей и обеспечению народосбережения на период до 2030 года.

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    19 февраля 2024, 20:46 • Новости дня
    Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель»

    Путин поручил подготовить план по продлению программ «Земский доктор» и «Земский учитель»

    Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель»
    @ Константин Чалабов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин распорядился продлить до 2030 года действие программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».

    Соответствующее поручение дано правительству РФ, доклады необходимо подготовить до 25 сентября и до 20 декабря 2024 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин признал проблему нехватки врачей в новых регионах и по всей стране и поручил рассмотреть расширение льготной ипотеки на вторичное жилье и повысить подъемные для врачей – до 2 млн рублей, для фельдшеров – до 1 млн рублей.

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