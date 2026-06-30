Песков анонсировал встречу Путина с главой Курской области Хинштейном

Tекст: Алексей Дегтярёв

У главы государства на вторник запланировано сразу несколько рабочих встреч. Также у него на приеме будет Хинштейн, сказал Песков, передает РИА «Новости».

«Заботы курян – это один из приоритетов главы государства», – добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент регулярно видится с Хинштейном, в ходе встреч они обсуждают вопросы восстановления и развития области.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила Путину, что договорилась с Киевом об освобождении всех мирных жителей Курской области.