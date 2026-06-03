Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.16 комментариев
Счетная палата раскрыла причины ошибок при начислении пенсий
Счетная палата назвала причины недоплат при начислении пенсий россиянам
В Счетной палате назвали причины ошибок в расчетах при начислении пенсий жителям страны, отметив, что чаще всего они происходят из-за передачи работодателями неточных данных в Социальный фонд.
Ошибки в начислении пенсий нередко связаны с некорректной информацией от работодателей, сказала зампред Счетной палаты Галина Изотова. В интервью РИА «Новости» она посоветовала россиянам, сомневающимся в правильности выплат, самостоятельно обращаться за перерасчетом.
«По результатам наших предыдущих проверок такие нарушения действительно выявлялись – и людям впоследствии доначисляли пенсии», – рассказала Изотова. Она пояснила, что неточности могут возникать из-за неверного учета стажа, ошибок в данных о страховых взносах и человеческого фактора.
Зампред СП России подчеркнула, что система не ошибается массово, однако проверить десятки миллионов пенсионных дел физически невозможно. Гражданам, имеющим подтверждения недоплат, следует писать заявления в Социальный фонд, а при необходимости обращаться в суд для защиты своих прав.
«Если вы уверены, что вам не доплачивают и имеете подтверждение – обращайтесь в Социальный фонд, пишите заявление на перерасчет, если понадобится, обжалуйте в суде. Это работает, и это законный способ получить свои деньги», – сказала Изотова.
Ранее правовые эксперты также посоветовали россиянам обращаться в Социальный фонд для восстановления неучтенного трудового стажа. А само ведомство предупредило граждан о росте числа мошеннических предложений по платному перерасчету выплат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы назвали небрежность кадровых работников при заполнении трудовых книжек частой причиной сокращения размера пенсии.