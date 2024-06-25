Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Рябков: Запад фатально недооценивает возможность применения ядерного оружия
Рябков заявил о фатальности недооценки Западом возможности применения ядерного оружия
Недооценка со стороны Запада возможности применения Россией ядерного оружия может иметь «фатальные последствия», заявил на «Примаковских чтениях» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что нынешняя ситуация не имеет легких решений и легких выходов. По словам Рябкова, трагический и фатальный характер может иметь недооценка Запада «готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы», передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что ведется обсуждение о приведении ядерной доктрины России в соответствии с реалиями времени.