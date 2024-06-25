Рябков: Запад фатально недооценивает возможность применения ядерного оружия

Рябков заявил о фатальности недооценки Западом возможности применения ядерного оружия

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что нынешняя ситуация не имеет легких решений и легких выходов. По словам Рябкова, трагический и фатальный характер может иметь недооценка Запада «готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы», передает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что ведется обсуждение о приведении ядерной доктрины России в соответствии с реалиями времени.