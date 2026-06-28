Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.13 комментариев
Путин назвал условие сохранения единства российского общества
Путин назвал доверие к демократическим институтам условием устойчивости общества
Президент России Владимир Путин подчеркнул критическую важность веры граждан в государственную систему для обеспечения внутренней стабильности.
«Доверие народа к демократическим институтам – это непременное условие устойчивости и единства нашего общества», – заявил глава государства во время выступления на пленарном заседании первого этапа съезда партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», который проходит в Москве.
Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.
Российский лидер призвал политиков оказать максимальную поддержку бойцам на передовой.